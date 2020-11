Mis à jour le 23/11/2020 à 12:09

“Le gambit de la dame” (“The Queen’s Gambit” dans sa langue d’origine) est la nouvelle mini-série originale de Netflix mettant en vedette Anya Taylor Joy. La fiction créée par Scott Frank et Allan Scott est rapidement devenue l’une des préférées du public et a occupé une place dans les 10 séries les plus regardées de la plateforme de streaming dans le monde.

Son succès est incontestable et les fans ne cessent de lui demander de Netflix une deuxième saison de “Le gambit de la dame”, série basée sur le roman du même titre de Walter Tevis. Il y a plusieurs choses dans l’histoire qui ont piqué la curiosité des fans, par exemple, Beth prend des pilules vertes et blanches pour l’aider à visualiser les pièces d’échecs; cependant, la série n’entre jamais dans les détails sur ce qu’est le médicament et à quoi il a été prescrit.

Les téléspectateurs se souviendront que Beth elle rencontre les pilules pour la première fois à l’orphelinat où elle a été envoyée enfant, après la mort de sa mère dans un accident de voiture. Quand elle prend les pilules, Beth commence à dépendre d’eux, une habitude qui se poursuit à l’âge adulte.

Des années après avoir essayé les pilules qu’ils lui ont données à l’orphelinat, Beth Il y a de nouveau accès lorsque le même médicament est prescrit à sa mère adoptive Alma Wheatley. L’adolescente retrouve son appétit pour le high qu’offrent les pilules et agit comme une drogue de passage à l’alcool et à d’autres substances. Beth découvre que le médicament s’appelle xanzolam après avoir pris la prescription de sa mère et reconnu les pilules.

Dans la vraie vie, il n’y a pas de tranquillisant appelé “xanzolam”, mais “Newseek” suggère que le médicament fictif est probablement inspiré du Librium, également connu sous le nom de chlordiazépoxide, un médicament populaire dans les années 1960 qui était utilisé pour traiter l’anxiété (sa couleur était blanche et verte).

Le portail Web «Screenrant» explique que Librium a été la première benzodiazépine, suivie du nom de marque étroitement apparenté Valium (qui est encore utilisé aujourd’hui). Les médicaments à base de chlordiazépoxide ont largement remplacé les barbituriques, qui ont des effets secondaires plus graves.

“Le gambit de la dame” montre que Beth prend de grandes doses de xanzolam avant de se coucher pour voir des pièces d’échecs au plafond, ce qui lui permet de travailler sur des stratégies de jeu. La série ne sait pas si Beth a des hallucinations ou si les médicaments lui permettent simplement de libérer son propre potentiel mental.

Dans le roman original, son utilisation initiale n’est pas décrite comme hallucinatoire mais comme un sédatif: “Cela a détendu quelque chose au fond de son estomac et a contribué à engourdir les heures tendues à l’orphelinat.” C’est cette paix que Beth poursuit tout au long de la mini-série Netflix.

À la fin de “Queen’s Gambit”, Beth est capable de visualiser les pièces d’échecs sans utiliser de tranquillisants, ce qui est la véritable victoire de son match contre le grand maître russe Vasily Borgov.

“Lady’s Gambit” met en vedette Anya Taylor Joy (Photo: Netflix)