Une nouvelle édition du Coupe des maîtres apparaît à l’horizon avec la possibilité que Rafael Nadal complète l’arbre des grands titres qui commande son record exquis. Le joueur de tennis espagnol arrive apparemment plus frais que jamais pour le dernier rendez-vous du calendrier, quelques Finales ATP qui se tiennent pour une autre année à l’O2 Arena de Londres et dans lequel, malgré l’absence de Roger Federer, un casting spectaculaire se rassemble.

Au sein d’un tournoi qui nous a habitué aux surprises dans ses dernières éditions, la présence de Novak Djokovic Oui Raphael Nadal sur la photo, cela donne aux Masters de Londres une motivation spéciale en soi. Le numéro un et le numéro deux ont des comptes en attente après l’examen de Rafa lors de la finale encore récente de Roland Garros. Tandis que Nole cherche son sixième titre de professeur, Nadal tentera d’obtenir le premier.

Cependant, Nadal et Djokovic ne sont pas les seuls favoris dans un tournoi plus qu’ouvert. Toute incertitude est justifiée du fait du grand état de forme des deux toits du circuit. Alexandre Zverev, double champion à Cologne et finaliste du Masters 1000 à Paris-Bercy, partage le deuxième palier de candidats avec Daniil Medvedev, précisément son bourreau en finale du tournoi de la capitale et toute assurance dans les compétitions en dur à l’intérieur.

Il n’a pas laissé les meilleures sensations mais c’est aussi candidat que celui Dominique Thiem. L’Autrichien n’a pas répondu aux attentes à Roland-Garros, et à Vienne, il n’a pas pu remporter le titre devant son public, mais il arrive à Londres prêt à être couronné sur une scène où il n’était qu’à un tie-break de la victoire en 2019, mais ne l’a pas fait pour la plus grande précision de Stefanos Tsitsipas, champion actuel des finales ATP et, par conséquent, joueur à prendre en compte pour atteindre le maximum.

Enfin, et après la revue des six meilleures raquettes de ces derniers temps – avec la permission de Federer – c’est l’heure des deux débutants de la Masters Cup. Andrey Rublev et ses cinq titres en 2020 méritaient une double présence russe à Londres, et aspiraient à atteindre les demi-finales. Plus compliqué par le type de piste il aura un air terrien Diego Schwartzman, qui reçoit le prix pour le travail de nombreuses années et se battra, comme d’habitude, pour devenir la révélation du tournoi.