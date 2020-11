À ce stade de la vie et avec 54 ans, Mike Tyson il n’a pas de secrets. Le boxeur vétéran est une nouvelle parce qu’il revient sur le ring pour combattre Roy Jones Jr., et aussi à cause de la façon dont le processus s’est déroulé pour que son retour ait été possible. Dans ces derniers, l’Américain reconnaît et avoue que la clé a été le fait de prendre un Médicament psychédélique synthétique connu sous le nom de «poison de crapaud».

C’est une drogue que les psychiatres utilisent pour traiter la dépression et la toxicomanie, et elle a joué un rôle important dans le retour de Tyson. “J’ai pris le médicament, qui m’a mis en forme”, a déclaré Tyson vendredi, faisant référence au médicament psychédélique 5-méthoxy-N, N-diméthyltryptamine. «Vraiment (la drogue) m’a fait comme si ma tête explosait et intérieurement je l’ai entendu revenir (à la boxe) et commencez à vous mettre en forme », a ajouté Tyson, qui Il a perdu 45 kilos après l’avoir pris.

L’expérience de Nacho Vidal

Tyson n’est pas la seule célébrité à avoir reconnu avoir pris ce médicament. Il y a quelques mois, l’acteur porno a fait la une Nacho Vidal, quiqui a été arrêté pour son implication présumée dans un homicide impudent lors de la célébration d’un rituel mystique dans lequel il ils inhalaient les vapeurs du poison que le crapaud bufo génère.

Cette pratique est basée sur fumer le poison du bufo alvarius, un crapaud endémique du désert de Sonora au Mexique. Les glandes de cet animal sont situées derrière la tête et produisent plus d’une douzaine de sécrétions avec effets hallucinogènes qui peut être fatal, comme c’est le cas de l’effet causé par le Molécule 5-MeO-DMT, qui circule à travers les récepteurs de sérotonine du cerveau humain, génère des états de conscience modifiés.

Le même Nacho Vidal Il a dit que ce rituel était venu à sa connaissance grâce à des amis. L’un d’eux l’a même invité chez lui à Ibiza sous la promesse de mettre fin à ses addictions: «Il m’a sorti une pipe en verre, l’a mise dans ma bouche et j’ai fumé sans vraiment savoir ce qui allait se passer, sans savoir à quoi m’attendre. Ils m’ont dit d’ouvrir les bras, de regarder le soleil, j’ai fumé aussi fort que je pouvais et ce n’était pas pour finir la fumée et du coup… je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté d’une manière incroyable. Je ne sais pas où je suis allé ni combien de temps ça s’est passé ou quoi que ce soit ».