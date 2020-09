Après avoir reconnu pour la première fois cet été qu’elle avait déjà mal géré les protestations des joueurs pendant l’hymne national, la NFL a décidé de jouer à “Lift Every Voice And Sing” avant chaque match de la semaine 1 cette année. La chanson est souvent appelée l’hymne national noir en raison de son importance historique pour la culture noire aux États-Unis.

Les réactions au plan de l’hymne de la NFL ont été mitigées. Pour certains critiques, la lecture de deux hymnes est une réaction excessive pour contrecarrer la ligue pour avoir étouffé les protestations précédentes. Pour d’autres, la NFL ne va pas assez loin pour soutenir de manière significative un mouvement Black Lives Matter qui avait été largement ignoré par les entreprises américaines jusqu’à ce qu’il devienne socialement pratique à adopter.

Quoi qu’il en soit, la lecture de l’hymne national noir devrait être éducative pour de larges pans d’Américains qui ne connaissent pas la chanson et son arrière-plan. Il devrait être télévisé, au moins lors des prochains matchs du jeudi et du dimanche soir, et pourrait contribuer au dialogue entre le sport et les questions de justice sociale.

Avant 2020, la NFL avait pris une position ferme contre ses joueurs agenouillés pendant l’hymne national pour protester contre le racisme, des personnalités comme Colin Kaepernick et Eric Reid poursuivant la ligue pour s’être entendues contre eux lors de négociations contractuelles à la suite de leurs gestes. Reid est depuis retourné sur le terrain, mais Kaepernick n’a pas trouvé de maison depuis que les 49ers l’ont persuadé de quitter leurs rangs en 2017.

Au cours des derniers mois, les tirs par la police des citoyens noirs Breonna Taylor et Jacob Blake, ainsi que le meurtre de George Floyd, ont suscité colère et protestations. Les troubles à l’échelle nationale ont forcé des institutions telles que la NFL à réévaluer leurs approches des questions raciales. L’hymne national noir joué avant les matchs de la NFL est un petit signe de l’évolution des conversations sur la race, bien que les cyniques puissent dire que c’est plus une question d’apparence que de substance pour la ligue.

Qu’est-ce que l’hymne national noir?

L’hymne national noir est le terme inventé pour la chanson «Lift Every Voice And Sing». Il a été écrit en 1899 par James Weldon Johnson initialement comme un poème célébrant l’anniversaire d’Abraham Lincoln et a été rapidement adopté comme un symbole puissant du mélange de lutte et d’espoir durable pour les Noirs aux États-Unis.

Il est resté une mélodie culturellement emblématique plus d’un siècle après sa première interprétation en 1900, avec des interprétations célèbres livrées par des artistes comme Ray Charles et Beyonce.

Paroles de Black National Anthem

Voici les paroles de “Lift Every Voice And Sing”, écrit par James Weldon Johnson:

Soulevez chaque voix et chantez

Jusqu’à ce que la terre et le ciel sonnent,

Sonnez aux harmonies de la Liberté;

Que notre joie monte

Haut comme le ciel qui écoute,

Laissez-le résonner fort comme la mer ondoyante.

Chantez une chanson pleine de la foi que le sombre passé nous a enseignée,

Chantez une chanson pleine de l’espoir que le présent nous a apporté,

Face au soleil levant de notre nouveau jour commencé

Marchons jusqu’à ce que la victoire soit remportée. Stony la route que nous avons parcourue,

Amère le bâton de châtiment,

Ressenti au temps où l’espoir à naître était mort;

Pourtant avec un rythme régulier,

N’ai pas nos pieds fatigués

Venez à l’endroit pour lequel nos pères ont soupiré?

Nous avons parcouru un chemin qui a été arrosé de larmes,

Nous sommes venus, foulant notre chemin à travers le sang des massacrés,

Hors du sombre passé,

Jusqu’à maintenant, nous nous tenons enfin

Là où la lueur blanche de notre étoile brillante est projetée. Dieu de nos années fatiguées,

Dieu de nos larmes silencieuses,

Toi qui nous a amenés jusqu’ici sur le chemin;

Toi qui par ta puissance nous a conduits dans la lumière,

Gardez-nous pour toujours sur le chemin, nous prions.

De peur que nos pieds ne s’éloignent des lieux, notre Dieu, où nous t’avons rencontré,

De peur que nos cœurs ivres du vin du monde ne t’oublient;

Ombré sous ta main,

Puissions-nous rester à jamais.

Fidèle à notre Dieu,

Fidèle à notre terre natale.

Pourquoi la NFL joue-t-elle l’hymne national noir avant les matchs?

La chanson devrait être jouée avant le “Star-Spangled Banner” lors des concours de la semaine 1 en reconnaissance de la lutte systémique pour l’égalité des Noirs aux États-Unis. C’est un geste qui fait suite à une période de la NFL décourageant les joueurs de mettre en évidence la race- problèmes connexes le jour du match.

ESPN a cité une source anonyme de la ligue en juillet expliquant cette décision comme “la clé pour éduquer les fans et devenir une voix de premier plan dans la lutte pour mettre fin au racisme”.

La NFL a ajouté à son explication dans un article sur son site Web pour la saison 2020:

“Une interprétation spéciale de” Lift Every Voice and Sing “sera présentée pendant la couverture d’avant-match de NBC et sera célébrée tout au long du week-end de lancement. Ces fonctionnalités serviront à éduquer sur l’histoire de la chanson et à mettre en évidence le travail des joueurs de la NFL dans leurs communautés. «Lift Every Voice and Sing», une chanson d’inspiration et d’unité, a été écrite pour la première fois sous forme de poème par James Weldon Johnson en 1900 et interprétée à Jacksonville, en Floride, par un chœur de 500 enfants en l’honneur de l’anniversaire du président Abraham Lincoln. Le poème a été mis en musique par le frère de Johnson, John Rosamond Johnson, et bientôt adopté par la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) comme sa chanson officielle et une célébration de la foi et de l’espoir de devenir connu comme l’hymne national noir. “

La NFL jouera-t-elle l’hymne national des Noirs toute la saison?

On ne sait pas encore combien de temps la NFL a l’intention de s’en tenir à l’hymne national noir dans le cadre de ses procédures d’avant-match, mais il n’y a pas eu de rapports sur la ligue prévoyant de maintenir la pratique au-delà de la semaine 1.