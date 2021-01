Cette fille brune qui a révolutionné «Crónicas Marcianas» dans ses apparitions a maintenant 41 ans. On parle de Nuria Bermúdez, loin du petit écran pendant longtemps après de nombreuses années liées au monde de la télévision … et du football. Et c’est que la madrilène s’est largement fait connaître pour ses amours avec plusieurs footballeurs, y compris selon ce qui est dit Roberto Carlos, Beckham ou Cristiano Ronaldo.

Ce qui a été une relation longue et stable est celle avec laquelle il a noué Dani Güiza, Attaquant espagnol toujours actif à l’Atlético Sanluqueño sur son terrain. L’ancien international espagnol et Nuria ont commencé à se fréquenter et même la chaîne de télévision est devenue un agent de la FIFA pour être leur représentant, ce qui à l’époque a attiré beaucoup d’attention comme inattendu. À ce moment-là, il a pris ses distances avec la presse rose et s’est concentré sur le football afin que Güiza puisse donner le meilleur de lui-même. Et il a réussi, c’est ce qu’a dit son entraîneur à Getafe, l’Allemand Bernd Schuster: «Depuis qu’il a rencontré Nuria, Dani Güiza s’entraîne à son époque, il dort à l’heure et arrive à l’entraînement sans avoir l’air d’avoir dormi sous un pont.

L’attaquant de Cadix a captivé Luis Aragonés et a été champion d’Europe, zarra, bottine d’argent … Nuria Bermúdez qui a négocié son transfert à Fenerbahce, où il ne fonctionnait plus au même niveau. Tous deux ont eu un fils en 2007, le petit Dani qui a déjà 13 ans et dont ils partagent la garde, car le madrilène et l’attaquant ont fini par se séparer, une rupture médiatique qui s’est terminée au tribunal pour leur fils commun. Malgré les offres, Nuria a décidé de rester à l’écart du monde de la télévision et du divertissement, principalement pour se concentrer sur son rôle de mère.

Sachant à quel point elle était connue et la polémique qu’elle pourrait susciter après ses aventures commentées avec l’avocat Emilio Rodríguez Menéndez ou avec Antonio David, ancien Rocío Carrasco, en plus des footballeurs déjà mentionnés, elle a choisi de se séparer de ce monde pour l’élever. fils sans autant de bruit autour de lui. Mais, Que fait Nuria Bermúdez maintenant? La madrilène est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte 40000 followers. En fait, son travail d’influenceur consiste à promouvoir des traitements esthétiques, en offrant son image pour différentes marques, produits ou même retouches dans les cliniques.