Au cours de ses 30 ans dans les airs, “Les Simpsons” nous a amusés avec les aventures d’Homère, Marge, Bart, Lisa, la petite Maggie et les habitants de la ville de Springfield. Il nous a également offert des moments poignants, des blagues sur la culture pop, des «prédictions» et les histoires de ses personnages excentriques.

REGARDEZ ICI: “Les Simpson”: combien de maris Selma avait-elle et ce qui leur est arrivé

Bien qu’il y ait beaucoup de comédie dans “Les Simpsons”, il y a eu aussi quelques histoires tristes, parmi lesquelles celle de la mère d’Homère, singe. Elle est apparue plusieurs fois dans l’émission et a été principalement montrée dans des flashbacks. Mais qu’est-il vraiment arrivé à Mona Simpson? Le portail web «Screenrant» nous raconte son histoire.

Mona Penelope Janet Simpson Elle est l’épouse d’Abraham Simpson et la mère d’Homère. Elle a décidé d’abandonner son fils à l’âge de neuf ans. Les raisons de cela varient, mais c’était avant tout pour protéger Homère et parce qu’il ne pouvait plus supporter l’intolérance d’Abraham.

L’histoire familiale d’Homère explique en grande partie pourquoi il est tel qu’il est aujourd’hui, et il est particulièrement déchirant qu’il n’ait pas été correctement réconcilié avec sa mère (Photo: FOX)

Elle était une militante dans les années 1960, ce qui lui a causé des ennuis avec Montgomery Burns et a dû fuir. Protéger Homère de vérité, Abraham Simpson a dit à Homer que sa mère était morte et lui a même montré une tombe (qui appartenait en fait à Walt Whitman).

Cependant, singe Il est revenu de nombreuses années après avoir appris la mort d’Homère, qui faisait semblant d’éviter le travail. Après avoir passé du temps avec la famille Simpson, Mona a été découverte et reconnue par M. Burns, la forçant à repartir.

Il revint peu de temps plus tard et rencontra Homer à l’aide d’un message caché dans un journal. Cependant, cette fois, elle a été capturée et envoyée en prison, et Homer a essayé de la faire sortir de là. Bien qu’il soit apparemment mort lorsque le bus dans lequel il voyageait est tombé d’une falaise, il a réussi à s’échapper et a envoyé un autre message caché à Homer.

Mona Simpson revint pour la troisième et dernière fois, dans la saison 19 fait sa dernière apparition, dans laquelle elle à 77 ans va vivre avec Homer et sa famille. Cependant, Homer ne veut pas lui pardonner toute la tristesse qu’elle avait ressentie en son absence. Plus tard, quand Homer a essayé de s’excuser auprès d’elle, il a découvert qu’elle était morte assise devant la cheminée.

Puis il disperse les cendres au sommet d’une montagne à trois heures de l’après-midi (ce qui était son dernier souhait), comme elle le voulait après la crémation. Après cela, Mona Simpson n’est apparue que dans les rêves, les hallucinations, les photos et les flashbacks, et l’épisode de sa mort reste l’une des histoires les plus tristes de “Les Simpsons”.

Tout au long de ses 30 années d’émissions, “The Simpsons” a été caractérisé par ses moments hilarants et ses personnages excentriques (Photo: FOX)