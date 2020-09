Le pilote qui a remporté la course éliminatoire de la NASCAR Cup Series samedi soir a réalisé une prédiction confiante de Babe Ruth plus tôt cette semaine en déclarant qu’il s’attendait à dominer et à gagner le Federated Auto Parts 400 à Richmond (Virginie) Raceway.

Dominez, Brad Keslowski l’a fait. Après avoir mené un record de la course 192 des 400 tours sur la piste de trois quarts de mile, il a remporté une impressionnante victoire de 2,568 secondes sur Martin Truex Jr. pour garantir sa position dans la prochaine ronde des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series. Il s’agit de la quatrième victoire de la saison de Keselowski dans l’équipe n ° 2 Penske Ford et de la 34e victoire en carrière.

“Je suis vraiment excité. Je ne veux pas regarder trop loin. Le prochain tour va être vraiment difficile, mais quand même, je suis vraiment emballé par cette performance et la façon dont nous avons couru sur de courtes pistes, “A déclaré Keselowski. “Si nous pouvons arriver à [the championship race at] Phoenix, nous allons être vraiment bons. “

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la course, du point de vue de Keselowski au classement des éliminatoires mis à jour:

Qui a remporté la course NASCAR hier?

Brad Keselowski était clairement la classe du peloton, menant près de quatre fois plus de tours que n’importe quel autre pilote.

“Ce fut une belle course pour nous et l’équipe 2”, a déclaré le champion de la série 2012 Keselowski, notant qu’il conduisait samedi la même voiture qu’il avait l’habitude de gagner au New Hampshire plus tôt cet été. “Je voulais faire un burn-out vraiment cool avec, mais je veux cette voiture pour Phoenix.”

Le coéquipier de l’équipe Penske de Keselowski, Joey Logano, a terminé troisième, suivi par Austin Dillon et Chase Elliott. Kyle Busch a terminé sixième, suivi du leader aux points du championnat Kevin Harvick. Aric Almirola, Alex Bowman et Clint Bowyer ont complété un top 10 des pilotes éligibles aux séries éliminatoires. Bien que ce ne soit pas une victoire pour le champion en titre de la série Busch, son top 10 était un exploit étant donné qu’il a commencé dernier sur le terrain après avoir échoué deux fois à l’inspection avant-course.

Ordre d’arrivée pour les prétendants aux séries éliminatoires

Truex a maintenu son rythme constant. Sa troisième place était sa neuvième place dans le top cinq des 10 dernières courses.

Dillon, quant à lui, s’est positionné pour une bien meilleure série éliminatoire que ce que beaucoup auraient pu prévoir. Il a maintenant un deuxième top-cinq avant le Bristol Motor Speedway la semaine prochaine pour la dernière course de la phase d’ouverture des éliminatoires.

“Cette équipe de course est en feu en ce moment et se présente quand ça compte”, a-t-il déclaré.

Pos.

Chauffeur

1 Brad Keselowski 2 Martin Truex Jr. 3 Joey Logano 4 William Byron 5 Chase Elliott 6 Kyle Busch 7 Kevin Harvick 8 Aric Almirola 9 Alex Bowman 10 Clint Bowyer 12 Denny Hamlin 13 Kurt Busch 14 Cole Custer 17 Matt DiBenedetto 19 Ryan Blaney 21 William Byron

Mise à jour du classement des points des séries éliminatoires NASCAR 2020

Denny Hamlin a accumulé suffisamment de points pour s’assurer une place au prochain tour des séries éliminatoires malgré une 12e place. Il a mené 45 tours et remporté la première étape, mais il a été appelé pour excès de vitesse sur la route des stands et a dû rattraper le reste de la nuit après avoir purgé la pénalité.

Hamlin rejoint Keselowski et Kevin Harvick, qui ont remporté la première course éliminatoire à Darlington, en huitièmes de finale. Le peloton des éliminatoires passera de 16 pilotes à 12 à la suite de la Bass Pro Shops Night Race à Bristol le 19 septembre.

Voici à quoi ressemble chaque pilote encore en conflit:

Rang

Chauffeur

Points à couper

1 Kevin Harvick a décroché 2 Brad Keselowski a décroché 3 Denny Hamlin a décroché 4 Joey Logano +51 5 Martin Truex Jr. +38 6 Austin Dillon +36 7 Chase Elliott +28 8 Alex Bowman +27 9 Kyle Busch +18 10 Aric Almirola +7 11 Kurt Busch +7 12 Clint Bowyer +3 – – – 13 William Byron -3 14 Cole Custer -8 15 Matt DiBenedetto -25 16 Ryan Blaney -27

Holly Cain écrit pour le NASCAR Wire Service.