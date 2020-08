Le pilote qui a remporté le Coke Zero Sugar 400 de samedi soir à Daytona International Speedway était l’un des cinq à participer à l’événement avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires NASCAR aux points et l’un des 18 avec une chance d’avancer avec une victoire.

Ce n’est pas un mauvais moment pour un pilote de remporter sa première victoire en carrière dans la NASCAR Cup Series.

William Byron, qui a participé à la finale de la saison régulière de samedi soir avec quelques points d’avance sur son coéquipier Jimmie Johnson pour la 16e et dernière place en séries éliminatoires du classement, n’a laissé aucun doute sur le moment où il a remporté la victoire après des mouvements agressifs en fin de course. La victoire de Byron a décroché sa place en séries éliminatoires et Matt DiBenedetto a terminé cinq places devant Johnson (12e à 17e) pour décrocher la dernière place en séries éliminatoires. Clint Bowyer a également décroché une place en séries éliminatoires tôt dans la course.

Johnson était à la chasse avant d’être récupéré dans un accident multicar avec seulement quelques tours à faire. Il a terminé la course avec une voiture en panne qui était en retard lorsque Byron a pris le drapeau à damier. Le résultat signifiait que le septuple champion ne participerait pas aux séries éliminatoires lors de sa dernière année de course à plein temps en NASCAR Cup Series.

La course de samedi soir était étonnamment propre jusqu’à l’étape 3, quand une paire de “gros” dans les derniers tours a éliminé plusieurs prétendants. Le dernier tour a également été marqué par quelques chutes, mais aucun n’a donné lieu à une mise en garde qui aurait provoqué une deuxième prolongation.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la victoire de Byron, ainsi que les résultats complets de Coke Zero Sugar 400 de samedi soir.

Qui a remporté la course NASCAR hier?

Byron a remporté sa première victoire en carrière dans la NASCAR Cup Series au moment idéal, alors qu’il avait besoin d’une bonne course pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series.

Dirigée par Chad Knaus, chef d’équipe sept fois champion de la Cup Series, l’équipe n ° 24 a lancé un appel courageux pour chercher des pneus neufs avec huit tours à faire et abandonner ce qui était à l’époque la deuxième place sur la piste. La deuxième grosse chute en quelques tours a réinitialisé le peloton et a aidé Byron à remonter vers l’avant, et il a pu tenir son coéquipier Chase Elliott dans le dernier tour pour la victoire.

“J’ai de la chance que cela a fonctionné pour nous”, a déclaré Byron après la course, interrogé sur une séquence aussi pressante. “J’aurais probablement été frustré si ce n’était pas le cas. Cela vous oblige vraiment à aller chercher la victoire. Vous devez simplement tout donner. Plutôt incroyable.

“Une sorte de course de style éliminatoire ce soir. Je pense que cela nous prépare pour les éliminations futures à venir en séries éliminatoires.”

Knaus, l’ancien chef d’équipe de Johnson chez Hendrick Motorsports, a ajouté: “La seule chose à être égoïste, de mon point de vue, c’est que je voulais arriver sur la voie de la victoire avec un numéro de voiture en tant que chef d’équipe sans Jimmie Johnson au-dessus de la porte. Rien contre. Jimmie ou tout ça, mais juste pour le faire, pour voir si je pouvais l’accomplir.

“Nous nous sommes rapprochés, nous avons réalisé de très bons runs avec la voiture 24. Pas autant cette année que nous aurions aimé en avoir. Faire cela signifie vraiment beaucoup, pouvoir ramener cette équipe en séries éliminatoires. . L’année dernière, en séries éliminatoires, nous avons très bien joué. Je suis vraiment excité par les séries éliminatoires cette année. »

La victoire de Byron l’a amené à la neuvième place du classement des points de la NASCAR Cup Series. Les éliminatoires de 10 courses débuteront la semaine prochaine avec une course dimanche soir au Darlington Raceway.

Résultats de la course NASCAR à Daytona

Elliott a mis un peu de pression sur Byron à la sortie du virage 4 dans le dernier tour, mais le n ° 24 a presque remporté la victoire une fois que son coéquipier s’est rendu compte qu’il était content de la deuxième.

“Je me trouve juste au bon endroit, je me sens, pour rattraper quelques places dans ce dernier tour”, a déclaré Elliott. “J’étais dans une position où je ne pensais pas que faire un geste sur William allait me profiter. Il était préférable de rester fidèle à lui, de le pousser devant les 11 (Denny Hamlin) et ces gars-là, j’espère qu’il pourra tenir bon à partir de là. “

Les coéquipiers de Joe Gibbs Racing, Hamlin et Martin Truex Jr., ont couru vers l’avant du peloton pendant la majeure partie de la course et ont même poussé pour la victoire dans les derniers tours, mais ils se sont contentés respectivement de troisième et quatrième places.

“Je suis juste déçu de ne pas avoir fait du bon travail”, a déclaré Hamlin, qui a relancé NASCAR en prolongation avec la tête mais a rapidement perdu son avantage dans les derniers tours. “Je ne sais pas, manque de concentration, quoi que ce soit. Simplement ne pas exécuter. Si vous avez le contrôle d’un damier vert-blanc sur une voie rapide, la plupart du temps la victoire viendra du premier rang, vous juste pour vous assurer de faire les bons gestes.

“Juste une course folle. Tout le monde est là pour lui-même, tous poussant et bousculant, claquant le corps et autres. Finition décente. Je déteste avoir le contrôle et ne pas finir.”

Voici les résultats complets de la course NASCAR de samedi soir à Daytona:

Pos.

Chauffeur

1. William Byron 2. Chase Elliott 3. Denny Hamlin 4. Martin Truex Jr. 5. Bubba Wallace 6. Ryan Blaney 7. Alex Bowman 8. Brendan Gaughan 9. Chris Buescher 10. Brad Keselowski 11. John Hunter Nemechek 12. Matt DiBenedetto 13. Christopher Bell 14. Michael McDowell 15. Brennan Poole 16. Ross Chastain 17. Jimmie Johnson 18. Aric Almirola 19. Clint Bowyer 20. Kevin Harvick 21. Corey LaJoie 22. Ty Dillon 23. Quin Houff 24. Timmy Hill 25 Austin Dillon 26. Daniel Suarez 27. Joey Logano 28. Matt Kenseth 29. Tyler Reddick 30. Cole Custer 31. Joey Gase 32. Ricky Stenhouse Jr. 33. Kyle Busch 34. Kurt Busch 35. Erik Jones 36. Ryan Newman 37 . Ryan Preece 38. Josh Bilicki 39. James Davison 40. JJ Yeley