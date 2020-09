Le Cook Out Southern 500 dimanche aurait dû appartenir à Chase Elliott ou Martin Truex Jr.

Elliott et Truex ont couru côte à côte tout au long de la course et sont entrés dans les 15 derniers tours de la compétition marathon bien en avance sur le peloton. Personne n’était à moins de quatre secondes de leur voiture.

Un virage agressif de Truex, cependant, a envoyé chaque pilote dans le mur et a dégringolé à Darlington.

“Désolé, les gars, une voiture d’enfer”, a déclaré Truex à son équipe après la course. “Désolé, mec, j’y avais fait. Je suppose que je n’aurais pas dû.”

Kevin Harvick, qui était un troisième lointain, est passé à la victoire dans le prolongement de sa fabuleuse saison 2020. Le triomphe de l’ouverture des séries éliminatoires était la deuxième victoire de Harvick à Darlington en 2020 et sa huitième victoire au total cette saison.

PLUS: Faits saillants de NASCAR à Darlington

Ailleurs parmi les prétendants aux huitièmes de finale, Austin Dillon a dépassé les attentes en terminant deuxième et Joey Logano a gagné la troisième place après l’incident tardif. Brad Keselowski a été presque forcé de quitter la course par un accident qui a causé des dommages importants, mais son équipage a récupéré son véhicule et il s’est rallié à une 11e place respectable. Denny Hamlin a raté une fosse dans la phase finale et s’est contenté de la 13e place.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la course, du point de vue de Harvick au classement des éliminatoires mis à jour:

Qui a remporté la course NASCAR hier?

Surnommé «The Closer», Harvick provoque généralement du stress lorsqu’il se cache derrière les leaders sur le tronçon d’une course. Alors que la victoire du vétéran dimanche à Darlington concernait moins lui que les dommages auto-infligés d’Elliott et de Truex, être en mesure de sauter sur une erreur était typique de ses capacités de course.

Harvick a reconnu qu’il avait eu la chance de réclamer le Cook Out Southern 500 mais a également noté le rôle de sa persévérance dans le résultat.

“J’ai fini par se battre toute la nuit, cette (voiture) n’était pas là où nous voulions qu’elle soit, mais les dirigeants se sont emmêlés là-haut et la prochaine chose que vous savez, nous étions en course pour la victoire”, a déclaré Harvick aux journalistes. “Chaque fois que vous pouvez gagner le Southern 500, c’est une bonne journée. C’est l’une des courses les plus prestigieuses de notre sport et l’une des pistes de course les plus prestigieuses de notre sport. Chaque fois que vous pouvez gagner à Darlington, c’est un gros problème.”

Ordre d’arrivée pour les prétendants aux séries éliminatoires

Pos.

Chauffeur

1 Kevin Harvick 2 Austin Dillon 3 Joey Logano 5 William Byron 6 Alex Bowman 7 Kyle Busch 8 Kurt Busch 9 Aric Almirola 10 Clint Bowyer 11 Brad Keselowski 12 Cole Custer 13 Denny Hamlin 20 Chase Elliott 21 Matt DiBenedetto 22 Martin Truex Jr. 24 Ryan Blaney

Mise à jour du classement des points des séries éliminatoires NASCAR 2020

Harvick et Hamlin continuent d’avoir une énorme avance sur tous les autres en raison de leur succès en saison régulière, tandis que Logano a consolidé sa propre position confortable avec une troisième place à Darlington.

La prochaine course éliminatoire NASCAR aura lieu à Richmond samedi prochain. Le peloton des séries éliminatoires passera de 16 pilotes à 12 après la course à Bristol le 19 septembre. Harvick a décroché une place automatique en huitièmes de finale avec sa victoire au Southern 500.

Voici à quoi ressemble chaque pilote encore en conflit:

Rang

Chauffeur

Points à couper

1 Kevin Harvick +73 2 Denny Hamlin +54 3 Joey Logano +27 4 Brad Keselowski +22 5 Alex Bowman +19 6 Martin Truex Jr. +16 7 Chase Elliott +12 8 Austin Dillon +10 9 William Byron +9 10 Kyle Busch +7 11 Kurt Busch +4 12 Aric Almirola 0 – – – 13 Clint Bowyer 0 14 Cole Custer -3 15 Ryan Blaney -17 16 Matt DiBenedetto -17

Le matériel du NASCAR Wire Service a été utilisé dans ce rapport.