Tiz The Law n’a pas pu rattraper Authentic sur le tronçon du Kentucky Derby samedi dans une course palpitante vers la ligne d’arrivée.

Tiz The Law a terminé deuxième après avoir remporté les Belmont Stakes plus tôt dans l’année.

Le Kentucky Derby de cette année s’est déroulé sans spectateurs en raison de la pandémie COVID-19 en cours. La scène calme présentait un contraste frappant avec les grandes foules typiques portant des tenues et des couvre-chefs extravagants.

Qui a remporté le Kentucky Derby en 2020?

Authentic a remporté le Kentucky Derby de façon dramatique, terminant devant Tiz The Law pour donner à l’entraîneur Bob Baffert sa sixième victoire en carrière dans le Derby.

Faits saillants du Kentucky Derby

Kentucky Derby mises à jour en direct, faits saillants, résultats

19 h 05 Authentic retient Tiz The Law pour remporter le Kentucky Derby.

19h05: Tiz The Law pousse Authentic en retard.

19h04: Tiz The Law, à qui on ne s’attendait pas à ce qu’il bouge avant tard, commence fort.

19h03: Étaient hors!

19h02: Les chevaux arrivent aux portes de départ.

18h55: Presque prêt!

18h48: Il y a apparemment eu une égratignure tardive de la course.

18h46: À environ 15 minutes avant l’heure de publication, NBC présente les jockeys pour le Kentucky Derby 2020.

18h34: Coloré comme d’habitude.

18h10: Dans une simulation virtuelle de la course, Tiz The Law arrive en tête. Cette course générée par ordinateur est plutôt cool.

18h00: Voici le favori.

2020 Kentucky Derby après l’heure

Couverture TV: NBC, fuboTVDate: Samedi 5 septembreHeure de publication: 19 h HE

La couverture du Kentucky Derby 2020 commence à 14 h 30 HE le samedi 5 septembre. L’heure de publication n’est pas prévue avant l’après-midi, à 19 h HE. Les téléspectateurs peuvent se connecter à NBC pour une couverture complète, tandis que les diffuseurs en ligne peuvent se tourner vers fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

Postes au Kentucky Derby

Tiz The Law, qui a remporté les Belmont Stakes plus tôt cette année, sortira de la 17e position. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des points de départ, ainsi que les chances de chaque cheval de gagner le Kentucky Derby, telles qu’établies par les bookmakers de Vegas.

Poste de poste

Cheval

Cotes de la ligne du matin

1 Finnick The Fierce 50-1 2 Max Player 30-1 3 Applicable 30-1 4 Storm The Court 50-1 5 Major Fed 50-1 6 King Guillermo 20-1 7 Money Moves 30-1 8 South Bend 50-1 9 Mr. Big News 50-1 10 Thousand Words 15-1 11 Necker Island 50-1 12 Sole Volante 30-1 13 Attachment Rate 50-1 14 Winning Impression 50-1 15 NY Traffic 20-1 16 Honor AP 5-1 17 Tiz The Law 3-5 18 Authentique 8-1