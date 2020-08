Le conducteur qui a remporté l’Indy 500 dimanche l’a fait à une vitesse assez proche de votre taux moyen de déplacement sur l’autoroute. L’édition 2020 du Greatest Spectacle in Racing s’est terminée sous la prudence, ce qui était anticlimatique, mais les événements qui ont conduit à ce drapeau jaune tardif ont rendu la course inoubliable.

Takuma Sato, le vétéran de la série IndyCar âgé de 43 ans originaire de Tokyo, au Japon, a remporté sa deuxième victoire en carrière sur l’Indy 500 après un terrible crash de Spencer Pigot qui a fait ressortir la prudence à cinq tours de la fin. Sato avait combattu le favori de la course Scott Dixon pour la tête.

La victoire de Sato était un peu controversée dans la mesure où certains pensaient qu’IndyCar aurait dû lancer un drapeau rouge pour arrêter la course après le crash de Pigot. Cela aurait probablement donné à Dixon et à d’autres une chance de courir pour la victoire. Au lieu de cela, IndyCar a gardé la course sous le drapeau jaune pendant les cinq derniers tours.

Scott Dixon dit qu’il a été surpris qu’INDYCAR ne l’ait pas signalé. On lui a dit qu’ils disaient «nous ne faisons pas ça d’habitude», mais Dixon ajoute «l’histoire dirait le contraire». – Matt Weaver (@MattWeaverAW) 23 août 2020

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la victoire de Sato, ainsi que les résultats complets de l’Indy 500 2020.

Qui a remporté l’Indy 500 en 2020?

La victoire de Sato dans l’Indy 500 2020 a marqué sa sixième victoire IndyCar en 11 ans et demi dans la série. Il est maintenant deux fois vainqueur de l’Indy 500, ayant remporté la course en 2017 pour ce qui était alors sa deuxième victoire en carrière en IndyCar.

“C’est incroyable”, a déclaré Sato à Marty Snider de NBC Sports dans le couloir de la victoire. «De toute évidence, nous nous sommes opposés (à un tour) à Dixie. Nous savions qu’en termes de stratégie de carburant, c’était un peu serré. J’ai vu Scott sortir tout droit du virage 4, et il criait en venant vers moi, et j’ai juste tenu Merci beaucoup.

“C’était toute l’équipe de Rahal Letterman Lanigan. HPD et Honda nous ont donné beaucoup de puissance, beaucoup de consommation de carburant et mes garçons. Ils sacrifient beaucoup. Je ne peux pas remercier tout le monde.”

Points forts de la finition Indy 500

L’arrivée de l’Indy 500 2020 n’a pas été un moment fort puisque la course s’est terminée sous la prudence. Mais l’accident qui a causé ce drapeau jaune l’était certainement.

À cinq tours de l’arrivée, Pigot a tourné en sortant du virage 4. Sa voiture a ensuite dérivé vers le bas de la piste dans la direction la plus malheureuse possible. La voiture de Pigot a percuté le mur d’entrée de la route des stands d’Indianapolis Motor Speedway et a remonté la piste. Heureusement, Pigot allait bien.

L’Associated Press a rapporté que Pigot avait été transporté dans un hôpital de la région pour une évaluation plus approfondie, mais il était éveillé et alerte.

Juste pour les coups de pied, voici la vidéo de Sato franchissant la ligne d’arrivée sous caution pour remporter l’Indy 500 2020:

Indy 500 résultats

Sato et Dixon se battaient pour la tête lorsque l’avertissement de fin de course est sorti, mais Graham Rahal était juste derrière eux, se cachant pour une éventuelle victoire Indy 500.

Sato est devenu le 20e pilote à remporter plusieurs Indy 500 en carrière.

Voici les résultats complets de l’Indy 500 du dimanche:

Pos.

Chauffeur

1. Takuma Sato 2. Scott Dixon 3. Graham Rahal 4. Santino Ferrucci 5. Josef Newgarden 6. Pato O’Ward 7. James Hinchcliffe 8. Colton Herta 9. Jack Harvey 10. Ryan Hunter-Reay 11. Helio Castroneves 12. Felix Rosenqvist 13. Marco Andretti 14. Will Power 15. Zach Veach 16. JR Hildebrand 17. Max Chilton 18. Charlie Kimball 19. Tony Kanaan 20. Rinus VeeKay 21. Fernando Alonso 22. Simon Pagenaud 23. Ben Hanley 24. Sage Karam 25. Spencer Pigot 26. Ed Carpenter 27. Alexander Rossi 28. Alex Palou 29. Conor Daly 30. Oliver Askew 31. Dalton Kellett 32. Marcus Ericsson 33. James Davison