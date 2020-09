Après que ESPN a quitté Joe Tessitore et Booger McFarland, les rapports ont déclaré que le réseau chercherait au sein de l’entreprise leurs remplaçants. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Le stand “Monday Night Football” d’ESPN mettra en vedette Steve Levy, Brian Griese et Louis Riddick. Le réseau organise généralement deux matchs de “Monday Night Football” la semaine d’ouverture, et l’autre match de la soirée mettra en vedette Chris Fowler et Kirk Herbstreit.

Ainsi, le week-end d’ouverture mettra en vedette Levy, Griese et Riddick appelant Titans contre Broncos et Fowler et Herbstreit appelant Steelers contre Giants.

Levy et Riddick avaient fait l’objet de rumeurs depuis qu’il avait été annoncé qu’ESPN cherchait un nouveau stand, et le fait qu’ils recherchaient depuis l’intérieur de l’entreprise limitait les choix. Pourtant, beaucoup espèrent que ce stand sera une amélioration par rapport à Tessitore et McFarland. ESPN a bricolé le stand “Monday Night Football” depuis des années maintenant, essayant de le faire fonctionner.

Regardons les noms introduits.

Steve Levy

Levy travaille pour ESPN à un certain titre depuis 1993.

Pendant ce temps, il a eu une variété de rôles, y compris des apparitions au “SportsCenter”, annoncer des matchs de hockey, faire partie de l’équipe de couverture du football universitaire et plus encore. Rejoindre le stand “Monday Night Football” ne sera pas non plus une nouveauté pour lui. Il a appelé l’un des affrontements de la semaine 1 en 2019 aux côtés de Griese.

Louis Riddick

Riddick est un ancien joueur de la NFL, qui a joué à la sécurité de 1991 à 1998. En 2013, il est devenu un talent à l’antenne pour ESPN, où il a été très apprécié pour son travail sur les émissions de la NFL du réseau. En plus d’être un ancien joueur, Riddick était également un scout professionnel et directeur du personnel professionnel. Il offre des informations détaillées et devrait être un atout précieux pour le stand.

Brian Griese

Griese est un ancien quart-arrière du Pro Bowl NFL. Il travaille chez ESPN depuis 2009 et a principalement été utilisé comme analyste de football universitaire. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il a travaillé aux côtés de Levy dans un match de “Monday Night Football” en 2019. Il a également beaucoup d’autres expériences dans les matchs de la NFL. Il a travaillé comme commentateur radio couleur pendant deux saisons (2010-2012) avec les Broncos. Il est retourné au stand des Broncos en 2018 pour appeler également trois matchs de pré-saison.