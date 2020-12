Au cours des dernières heures, une colère Mario Balotelli a accepté les déclarations de Dayane Mello dans la version italienne de «Big Brother», une émission de télé-réalité à laquelle participe le mannequin brésilien explosif et à laquelle elle a révélé qu’elle avait rencontré l’attaquant de Monza depuis dix ans, presque sans interruption. À 31 ans, en Italie, elle est une influenceuse bien connue pour ses apparitions à la télévision et aussi pour ses célèbres romances.

Mais, Qui est Dayane Mello? On parle d’un mannequin de 31 ans né au Brésil et qu’après avoir remporté plusieurs concours de beauté, elle a déménagé au Chili pour poursuivre sa carrière dans le monde de la mode. Cependant, où il est le plus connu, c’est en Italie en raison de ses diverses relations et d’avoir participé à des programmes télévisés de toutes sortes.

Plusieurs petits amis célèbres

La première relation qu’il a connue est celle qu’il entretient avec Nicolás Massú, qui se termine par une guerre de déclarations dans différents programmes du cœur. Plus tard, le mannequin a commencé une nouvelle vie en Italie avec son petit ami Stefano Sala et ils ont tous les deux eu une fille, mais après un certain temps, ils ont également fini par couper. Dayane Mello a profité de cette renommée pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le monde du divertissement. Elle a été présentée sur “ Dancing with the Stars ” de Rai TV et a impressionné les téléspectateurs par sa beauté.

Quelque chose qu’il fait aussi sur Instagram, balayant et révolutionnant les réseaux sociaux avec ses poses de bikini suggestives et même avec des nus élégants qui font monter la température de ses près de 200000 followers. Maintenant, ils la voient à travers le petit écran, mais quand elle quittera «Big Brother», une émission de télé-réalité dans laquelle elle participe en ce moment, elle publiera des photos explosives comme celles que nous compilons ci-dessous. Celui qu’il ne reverra probablement pas est Balotelli, très bouleversé après Dayane Mello a assuré qu’il était resté avec lui pendant dix ans, ce qui, selon le footballeur, est “faux”.