L’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri Il est le nouveau Pichichi de la Ligue. Le Marocain a été le principal protagoniste de la victoire de Séville contre Cadix (3-0). Auteur d’un triplé, il a placé son équipe dans la zone des champions et a surpassé Leo Messi et Luis Suárez en tant que meilleurs buteurs de la Ligue.

Né il y a 23 ans à Fès (Maroc), Youssef En-Nesyri il est arrivé à Séville au marché d’hiver la saison dernière. Un an seulement après son débarquement à Sánchez Pizjuán, de Leganés, En-Nesyri est devenu un acteur incontournable et est sur une lancée. L’attaquant de l’équipe de Séville a scellé son deuxième triplé contre Cadix en 2021, après celui réalisé contre la Real Sociedad lors de la 18e journée de la Ligue, un triplé signé consécutivement lors de matchs à domicile.

Le marocain est doux. Il a ajouté sept buts en janvier pour en mettre 12 dans sa loge privée et se placer comme le Pichichi de la Ligue, devant Luis Suárez ou Leo Messi. Avant l’équipe de Cadiz, En-Nesyri Il a avancé à son propre profit d’un rebond après un tir de Suso. Quelques minutes plus tard, il a terminé avec sa tête, dans une action répétée qui a mis le 2-0 sur le tableau de bord avec lequel Séville est allé au vestiaire. Dans la reprise, le troisième est arrivé, toujours avec une tête, pour mettre la finale 3-0 et devenir le meilleur buteur de la Ligue, avec un de plus que l’Uruguayen et l’Argentin.

“Je reste à Séville”

Malgré les rumeurs d’une éventuelle offre de West Ham sur la table pour saisir les services de En-Nesyri, l’attaquant marocain a déclaré son amour pour Séville et ne conçoit pas de partir. C’est ce que le joueur lui-même a dit aux microphones Movistar une fois le match au Sánchez Pizjuán terminé.

“Pour l’instant je reste à Séville, je ne vais nulle part, je veux finir l’année ici, c’est un super club et je veux être ici”, a commenté En-Nesyri. Le Marocain a également commenté la difficulté qu’il avait à marquer dans le troisième but, car il ne voyait pas bien. “La vérité est que j’avais un problème avec mon œil, mais quand j’ai su que la pièce était pour moi, je ne me souciais pas de le faire voir d’un seul œil, alors j’ai marqué en voyant avec un œil.”

Malgré l’honneur d’être le meilleur buteur de la ligue à ce moment, l’attaquant de Séville a assuré qu’il n’en était pas au courant. “Je ne connais pas le tableau des buteurs, ce que je dois faire est de travailler pour marquer plus de buts et cela se verra à la fin de la saison.”

Un travail que son entraîneur, Julen Lopetegui, a également souligné. Sans minimiser le travail collectif, l’entraîneur basque a fait l’éloge d’En-Nesyri après son deuxième triplé. «Il a joué un bon match comme ses coéquipiers, il est connecté, il va bien et il doit continuer à travailler. Le jour où vous arrêterez de travailler, la chance cessera logiquement de vous accompagner. C’est un âge fantastique pour continuer à grandir, à travailler et à s’améliorer. Il est au bon endroit », a commenté Julen Lopetegui lors d’une conférence de presse.

Un but par match

En-Nesyri a déjà inscrit 16 buts cette saison avec le maillot de Séville: 12 en championnat et quatre lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Il a disputé un total de 27 matchs, mais le Marocain n’a pas commencé dans tous. Compte tenu des minutes passées sur le terrain et de ses buts, En-Nesyri fait en moyenne un objectif toutes les 91 minutes.

Il est arrivé à Séville pour 20 millions et ils l’attendent déjà en Premier League. West Ham aurait mis sur la table une somme de 25 millions pour le joueur sévillan, mais compte tenu de son grand moment de forme et de sa projection, le chiffre pourrait monter. De plus, pour l’instant, le joueur assure qu’il ne pense qu’à Séville. En ce moment, ils ont de grands défis avec l’équipe andalouse: troisième de la Ligue, vivant en Coupe avec Valence comme prochain rival et en Ligue des champions, le Borussia Dortmund attend également.