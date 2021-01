Iker Casillas Il a sorti un jeu à tous ses followers qui est devenu très viral et cause des maux de tête à plus d’un suiveur. La question que l’ex du Real Madrid et Port C’est très compliqué, c’est pourquoi une longue liste de noms de footballeurs a été produite.

Le jeu qui Iker Casillas a proposé à ses followers c’est simple: il faut répondre à la question “Qui suis-je?”. Pour pouvoir trouver la solution, celui qui était le capitaine de l’équipe espagnole donne plusieurs indices qui déroutent complètement la personne qui veut jouer.

De nombreux noms sont apparus dans les réponses à Iker Casillas, mais en fin de compte, ils ne sont pas toujours valides car ils satisfont ou ne respectent aucun des indices. Par conséquent, nous notons que Rivaldo, Lucio, Belletti ou Ronaldinhou ils ne sont pas valides.

Les indices, au cas où vous voudriez tenter votre chance, sont les suivants:

J’ai été champion dans deux ligues de pays différents

je ne suis pas anglais

Je n’ai jamais joué en Allemagne

J’ai gagné la coupe du monde

J’ai gagné la Ligue des champions

J’ai joué avec Kaka et Robinho

Je n’ai pas joué avec Sergio Ramos ou avec Messi

Mourinho m’a dirigé

Ni Guardiola ni Ancelotti ne m’ont dirigé