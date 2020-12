Depuis le 30 novembre dernier, Barcelone a reçu le feu vert de la Generalitat pour les élections présidentielles du 24 janvier. Le Directoire qui dirige actuellement Carles Tusquets Depuis, il organise tous les actes formels pour cette date et a déjà et discute avec les neuf candidats qui restent dans la course au trône culé. Certains sont déjà tombés en cours de route, mais la plupart restent à flot.

Le vote, qui sera concentré dans 10 lieux différents dans toute l’Espagne afin de le garantir et de le pluraliser, aura lieu à Tarragone, Tortosa, Lleida, Gérone, Andorre, Madrid, Séville, Valence et Palma de Majorque. C’est ce mercredi 23, prélude à la veille de Noël, que les candidats survivants ont recueilli les bulletins de vote pour recevoir le soutien des partenaires. Ils ont besoin 2257 signatures officielles pour passer du pré au candidat. Le nombre de bulletins de vote recueillis par l’un et par l’autre risque leurs sentiments. Ils ont jusqu’à 11 janvier pour recueillir une telle quantité de signatures. Du 15-22 janvier la campagne électorale commencera officiellement.

Mais qui, pour le moment, sont les candidats qui cherchent à être le prochain président du Fútbol Club Barcelona? Jusqu’à présent, il n’y a pas un, pas deux ou trois … mais neuf candidats qui ont déjà assuré qu’ils essaieraient d’être candidats à la présidence face aux sondages le 24 janv.. Certains bien connus, d’autres pas tellement, certains qui connaissent déjà le poste et d’autres cartoony.

Joan Laporta

Depuis qu’il a présenté sa candidature, Joan Laporta était déjà considérée comme une favorite. Ce jour-là, il a précisé qu’il n’avait pas parlé à Leo Messi mais il a souligné et était convaincu qu’il donnera une chance à son club. “Estimem Barça (on veut le Barça)”, dit sa devise de la candidature, la même chose qu’il attend de l’Argentin à qui il assure ne jamais avoir triché. Laporta Il n’a pas besoin de présentations, son mandat entre 2003 et 2010 au club parle de lui-même. Il a eu des moments de gloire à l’âge de Pep Guardiola et le sextet. De l’entraîneur catalan, désormais à Manchester City, il a avoué qu’il espère revenir “un jour”. Son mouvement en plaçant une affiche électorale géante à côté du Bernabéu lui a valu du crédit parmi les partenaires. A collecté 60000 bulletins malgré seulement besoin d’un peu moins de 2300.

Vull unit le barcelonisme car c'est un sentiment qui est allemand. C'est le moment de gagner les tout-petits ensemble pour empènyer l'equip cap à la victoire, cap au succès, cap à la gloire. I per fer-ho només hi a un chemin: le travail, l'effort et la persévérance.

Toni Freixa

Toni Freixa Il est un autre des grands noms parmi les candidats, avec une certaine notoriété après ses étapes dans le club avec Joan Laporta, Sandro Rosell ou posséder Josep Maria Bartomeu. Il a annoncé il y a quelques jours qu’il se présentait pour le trône, en fait le même jour que Luis Suarez il disait officiellement au revoir à la Club de football de Barcelone. Croire en Koeman ils vous évalueront cependant. Dit non à Neymar. Sur le candidat il y a actuellement une enquête devant les tribunaux pour fraude, administration déloyale et espionnage industriel et il essaie à ce moment de ne pas éclabousser sa proposition: il a déjà suspendu un premier procès et une tentative de parvenir à un accord avec les plaignants. Il a recueilli 25 000 bulletins de vote pour recueillir leurs signatures et a récemment déposé officiellement sa candidature. Lluís Carreras est dans son projet et sera directeur du football.

Molt Felic d'haver annonce la candidature de la MEVA aux élections de 2021

Ici pots veure-la

Emili Rousaud

Le gros pari du candidat Emili Rousaud C’était la signature de Neymar. C’est le nom qu’il a utilisé pour se présenter, sous le slogan Le meilleur, au Barça il y a quelques jours. Rousaud est liée à la présidence précédente, celle de Josep Maria Bartomeu, bien qu’il ait fini par quitter le conseil d’administration en raison de désaccords. Il l’a porté dur. Lors de sa présentation, il a parlé en connaissance de cause des difficultés financières du club et a clairement indiqué que l’avenir de Leo Messi, est entre les mains du joueur lui-même. Rousaud a également collectionné 25 000 bulletins et mettre les élections en alerte en raison de COVID car quatre chiffres de sa candidature sont confinés en ce moment.

L'illusion et l'énorme responsabilité ont annoncé publiquement la candidature de meva à la présidence de @FCBarcelona_cat. Necessitem et portarem @ElsMillorsAlFCB pour référer la première équipe, l'économie et le Club. Visitez le Barça et la Visca Catalunya!

Victor Font

“Oui au futur (oui au futur)” est la devise du candidat Victor Font. Il a été critique, très critique, avec la gestion récente de la Barça et reconnaît avoir un plan pour apaiser la fuite économique que subit l’entité. Il est l’un des plus jeunes à se présenter à la présidence. L’homme d’affaires catalan portera dans sa candidature la figure de Xavi Hernandez (et a promis de payer les frais d’adhésion de sa poche si cela ne se produisait pas) et a l’intention d’élever les valeurs de La Masía. Antoni Bassas et au docteur Ramon Cugat ils font également partie de votre projet. Le dernier à confirmer était Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafa. Pariez sur plus de femmes dans votre conseil. Sa critique de Griezmann était très populaire. C’est prés de Laporta l’un des grands favoris et le deuxième qui a recueilli le plus de bulletins de vote: 42 000.

Gràcies, Xavi! Cal treballar de valent pour avoir changé le modèle de gestion qu'il a servi à des fins ara. Je crée les conditions parce que celles qui relient le style qui sont devenues une référence mondiale, mènent le futur projet sportif. Suivre!

Lluís Fernàndez Alà

Il est l’un des candidats les plus liés à la politique Lluís Fernàndez Alà, qui a déjà été élu maire de Sant Cugat del Vallès avec Démocrates pour la Catalogne et était un militant de Rejoint. Il a reconnu qu’il parierait sur Poivre de Garcia en tant qu’entraîneur-chef et cela convaincrait Leo Messi. Allah a déjà révélé certains de ceux qui composeront son équipe: Carlos Sarto (Responsable du football de base), Albert Benaiges (Directeur de la ferme), Juan Manuel Guillen (Directeur général de la campagne), Marc Alà (Community Manager) et Serafí Gàzquez (Responsable régional pour les clubs membres et supporters et communication stratégique). Curieux de savoir combien de bulletins il a recueilli pour recueillir ses signatures: 14 514.

Préparez une vraie Dream Team. Feina, treball, talent, transparence, effort et amour inconditionnel pour le Barça et la Catalogne. Je continuerai de présenter l'équipe et la lettre d'engagement.

Jordi Farré

Jordi Farré est le grand nom du motion de censure contre la directive de Josep Maria Bartomeu. En fait, c’est ce qui lui a donné de l’élan cette fois-ci après sa tentative erratique en 2015. Il a déjà laissé quelques lignes sur où les plans de son mandat peuvent aller: contrat de vie pour Messi et signatures pour Koeman avant la fermeture du marché. «Nou Impuls Barça» est leur slogan. Il est enthousiaste à l’idée de faire la coupe: «Si je l’adopte, je serai président». Ramassé 30 000 bulletins de vote.

Per mue anys més plens d'èxits i grans moments!

Agustí Benedito

Contrairement au reste des candidats, Agustí Benedito place l’avenir du club dans une situation plus que délicate. Il est pessimiste quant à la continuité de Leo Messi et voit le club en situation de faillite en un rien de temps: “C’est le premier scénario que nous envisageons.” Reconnaissez les dettes millionnaires dans le club. La possibilité de joindre votre candidature à celle de Joan Laporta Il est dans l’air puisque, en 2015, la possibilité était envisagée alors que pour le moment ils sont encore sur des itinéraires différents. Je parie de ne pas continuer les travaux du Camp Nou, démolissez-le, faites-en un nouveau et jouez trois ans après Montjuic.

Avui, 121 !! J'ai continué à créer un club unique au monde.

Culers de L'enhorabona !! VISCA LA BARÇA TOUJOURS!

VISCA CATALUNYA!

VISCA CATALUNYA! pic.twitter.com/VuD5RDWv03 – Agustí Benedito (@agustibenedito) 29 novembre 2020

Père Riera

Père Riera Il est l’un des candidats les plus inconnus des 10 qu’il y a jusqu’à présent. Il s’agit d’un homme d’affaires lié au secteur de la chimie et de l’immobilier, à qui on n’attribue pas de tendances politiques et qui n’était pas aux réunions précédentes. C’est celui qui a recueilli le moins de bulletins de vote: 5 000.

Résolvez la situation économique / juridique que les avui ens ont deixat à notre club.

Créez un programme esportiu d'acord avec nos possibilités et guidez le @FCBmasia avec always hem dit.

Tornarem la il.lusio als socis, fundacions, penyistes et adeptes de @FCBarcelona

Xavi Vilajoana

Xavi Vilajoana est le plus continu de tous, faisant partie du précédent conseil d’administration de Bartomeu à la tête de La Masía. Il était aussi avec Joan Laporta et Sandro Rosell dans le travail de futsal. Pariez sur «ouvrir les fenêtres» s’il est élu président du club et possède une vaste expérience dans l’entité de l’intérieur. Parmi ses ajouts à sa candidature, il y a Francesc Rebled, avocat et ancien président de Gérone. Ramassé 25 000 bulletins de vote.