Diego Armando Maradona il a pu être Dieu et le diable dans le même quart d’heure. Sa vie était un perpétuel excès, tout comme son football. Il a écrit droit avec le ballon cousu à gauche et tordu dans le jeu de la vie. Ils l’ont renversé mille fois et mille et une se sont levés. Ses addictions et ses amitiés dangereuses l’ont conduit du côté obscur comme il l’a lui-même reconnu lors de ses adieux au football à La Bombonera: “J’avais tort et j’ai payé, mais le ballon ne tache pas”. Par profession de footballeur, par vocation à distribuer le bonheur. Je l’ai vu jouer, oui, j’ai vu Diego Maradona jouer.

Venant d’un quartier pauvre de Buenos Aires, né pour le football, Diego Armando Maradona était déjà une légende avec 20 anss. C’est le footballeur qui a réinventé le jeu, qui lui a apporté de la modernité alors qu’au football c’était encore un sport de gars qui se rasaient à sec et ne faisaient pas de prisonniers.

Il a atteint l’âge de 60 ans bien que sa vie se soit terminée avec le football. Il chevauchait les contradictions, car il était à la fois stimulant et ingénieux, macho, ami fidèle et ennemi redoutable, a coulé et renaît mille fois pour être, plus qu’un footballeur, un mythe. Être Diego Armando Maradona.

Né le 30 octobre 1960, Diego Armando Maradona a vécu son enfance à Villa Fiorito, un quartier très pauvre de la périphérie de Buenos Aires où l’on a vite vu qu’il était né pour jouer au football. Il aimait le ballon et le ballon l’aimait. Ils étaient nés l’un pour l’autre dans une éternelle idylle. 26 ans plus tard, il s’est imposé comme une star mondiale lorsque Il a gagné, on peut dire que presque tout seul, la Coupe du monde au Mexique 86 dans la plus grande exposition qu’un footballeur ait jamais faite dans un championnat du monde … avec la permission de Pelé.

La main de Dieu

C’est précisément au Mexique que Diego Armando Maradona marquera ses buts les plus célèbres: le controversé de la main de Dieu et le meilleur de l’histoire de la Coupe du monde, tous deux contre l’Angleterre en quarts de finale (2-1). En Argentine, Maradona a suscité dévotion et passions au point de constituer le Église Maradoniana, qui la considère comme son dieu.

«J’aimerais voir Diego pour toujours, dribbler toute l’éternité», a chanté le groupe de rock Ratones Paranoicos, dans l’une des douzaines de chansons que Maradona a inspirées, un génie dont la silhouette a brisé les moules, traversé les frontières et submergé tout sur son passage. Maradona n’a pas accepté les demi-mesures. Soit vous l’aimiez, soit vous le détestiez. Ange ou démon.

Portant le maillot de l’Albiceleste, il a pleuré quand il a reçu la médaille de finaliste de la Coupe du monde en Italie 90 après avoir perdu la finale contre l’Allemagne. Maradona a disputé deux autres Coupes du monde: l’Espagne 82 et les États-Unis 94, quand il a prononcé sa phrase “ils m’ont coupé les jambes”, après avoir donné un contrôle antidopage positif, pour l’éphédrine, en pleine renaissance du football. Cela lui a coûté une suspension de 15 mois, la seconde de sa vie.

Plus tard, en tant qu’entraîneur, il a voulu réaliser son rêve de remporter une autre Coupe du monde avec l’Argentine, mais l’entraîneur Maradona n’a jamais été à la hauteur de sa propre légende en tant que footballeur. C’est comme si Jordan voulait entraîner les Chicago Bulls. Il a dirigé l’équipe de l’Albiceleste entre 2008 et 2010 jusqu’à la Coupe du monde en Afrique du Sud, avec Lionel Messi sur le terrain, mais le 4-0 que l’Allemagne lui a infligé en quarts de finale a marqué sa finale en tant qu’entraîneur.

“Le ballon ne se salit pas”

Avant Diego Armando, Maradona avait disputé 676 matchs et marqué 345 buts en 21 ans de carrière, entre l’équipe nationale et les clubs. Des chiffres qui n’excitent pas autant que Diego a pu bouger quand il a fait coudre le ballon sur sa jambe gauche.

Il a fait ses premiers pas avec les oignons, la carrière des joueurs Argentinos Juniors, une équipe avec laquelle il a fait ses débuts en First Division avec 15 ans, le 20 octobre 1976. Il est allé à Boca Juniors (1981-1982), où il a remporté un titre de champion. Il a été transféré à Barcelone lors d’une signature qui a ébranlé les fondations du football. Au Camp Nou, il a joué entre 1982 et 1984, puis il a poursuivi sa carrière à Naples (1984-1991), où il s’est taillé sa légende d’un joueur capable de transformer n’importe quelle équipe en champion. Mais Le 17 mars 1991, sa dépendance à la cocaïne lui a coûté sa première suspension de 15 mois.

Il est retourné au football à Séville (1992-1993) et de là le retour final en Argentine pour finir par raccrocher ses crampons avec un bref passage chez Newell’s Old Boys en 1993. Puis vint la Coupe du monde 1994 et la deuxième pénalité, jusqu’au retour à son bien-aimé Boca, où Il a finalement raccroché les bottes le 25 octobre 1997, cinq jours avant son 37e anniversaire.. Dans son adieu mémorable en 2001, dans une bombonera à éclater, Maradona a fait allusion à ses addictions: “J’avais tort et j’ai payé, mais le ballon ne tache pas”.

Indomptable et controversé, Diego Armando Maradona s’est toujours opposé à la puissance établie du football mondial, en particulier aux dirigeants de la FIFA, a défié l’establishment, n’est tombé entre les mains de personne et a toujours fait ce qu’il voulait. Il s’est embrassé et s’est photographié avec des dirigeants et des dictateurs de la gauche latino-américaine, il s’est lié d’amitié et a fumé des cigares avec Fidel Castro, il s’est fait tatouer Che Guevara, il a été invité par des cheikhs arabes et il n’a jamais cessé de jouer dans les excentricités et de donner autant de titres qu’il dribble.

Chronique d’une mort annoncée

«Il était impossible pour ce Diego de bien finir. À 18 ans, il ne pouvait pas marcher en Afrique. Un avion s’est arrêté parce que la piste était pleine de monde. Et c’était en 1981, quand il n’y avait pas d’Internet, de téléphone portable, rien. Il surpasse toute barrière de l’humain, de la chose normale. Et je pense que ça paie les conséquences de tout ça », a rappelé en 2020 l’ancien joueur Hugo Perotti, coéquipier de Maradona dans l’équipe de jeunes, l’équipe senior et à Boca champion en 1981.

En 2000, il a eu une crise cardiaque due à une surdose dans la station balnéaire uruguayenne de Punta del Este. Puis vint un long traitement de va-et-vient à La Havane, loin des caméras, des projecteurs, pour tenter de soigner des addictions qui le hanteraient à vie. À 100 kilos, une autre crise cardiaque et respiratoire l’a surpris en 2004 à Buenos Aires et l’a mis au bord de la mort, mais Maradona est reparti avec un dribble de vie.

Il a récupéré. Il a opéré le ventre pour perdre 50 kilos jusqu’à son retour un an plus tard en tant qu’animateur de télévision à succès.. En 2007, des excès de consommation d’alcool l’ont conduit à être hospitalisé deux fois pour une hépatite toxique. Ils l’ont même placé dans un hôpital psychiatrique. Maradona en est sortie indemne … ou du moins pour survivre.

Diego Armando Maradona est revenu au football en tant qu’entraîneur, rôle qu’il avait déjà essayé, sans succès, dans Mandiyú (1994) et Racing (1995). Après avoir dirigé l’équipe nationale, il a été en charge de Al Wasl (2011-2012) des Emirats Arabes Unis, puis d’Al Fujairah (2017-2018) et a suivi le Mexique dans les Dorados de Sinaloa (2018). Opéré à genoux et appuyé sur la canne qui lui a tenu compagnie jusqu’au bout, a assumé en 2019 dans son pays la direction d’une Gymnastique et Escrime abattue de La Plata.

Les montagnes russes de vos enfants

Avec la sécurité qui leur a donné pendant 25 ans, ses “filles uniques”, Dalma et Giannina, étaient le fil de terre de Maradona, mais aussi ses critiques les plus dures, celles qui ont toujours été au-dessus de Diego. Née en 1987 et 1988, sa mère, Claudia Villafañe, était la petite amie de l’adolescence de Maradona, la blonde qui apparaissait toujours à côté de lui sur les photos. Après 24 ans, ils ont divorcé et n’ont jamais fait amende honorable.

Le dernier enfant à arriver était Diego Fernando, qu’il avait eu en 2013 avec son ex-petite amie Verónica Ojeda. Mais Maradona augmentait sa progéniture. En 2014, il a reconnu Jana, née en 1996 et fille de Valeria Sabalain, et en 2016, après 29 ans de rejet du lien, il a admis Diego Junior, né sept mois avant Dalma et fils de l’Italienne Cristina Sinagra, parmi sa progéniture.

En 2019, son avocat Matías Morla a affirmé qu’il avait trois autres enfants à Cuba, toujours non reconnus. «Il en manquerait trois pour l’équipe des 11, vous pouvez», A plaisanté sa fille Giannina sur Instagram.

Maintenant que Maradona a disparu, son héritage et son football resteront à jamais avec nous. Repose en paix, Diego.