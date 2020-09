Êtes-vous prêt pour le football? C’est une fête du lundi soir.

Comme le veut la tradition, le premier lundi soir de la saison NFL comprend deux affrontements, vous donnant une pleine portion de peau de porc pour terminer votre lundi correctement. Après n’avoir pas eu de présaison au milieu de la pandémie de coronavirus, la saison de la NFL passe rapidement de 0 à 60, les Giants affrontant les Steelers dans le match en matinée, les Broncos et les Titans démarrant après la fin du premier match.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les matchs “Monday Night Football” d’ESPN pour la semaine 1, y compris les heures de coup d’envoi et plus encore.

Qui joue au programme ‘Monday Night Football’ ce soir?

Jeu 1: Géants contre SteelersEmplacement: Stade MetLife à East Rutherford, NJ

Daniel Jones et les Giants cherchent à entrer dans la colonne de gauche au début de la saison, mais ils ont une tâche difficile devant eux à Pittsburgh. Le quart-arrière des Giants Daniel Jones entame sa deuxième saison en tant qu’appel de signal pour New York, en remplacement du retraité Eli Manning, et il cherche à poursuivre une saison recrue prometteuse. Jones a lancé 24 touchés pour 12 interceptions, bien qu’il ait également eu tendance à cracher un peu le ballon (18 échappés sur l’année).

Jeu 2: Broncos contre TitansEmplacement: Empower Field à Mile High, Denver, Colorado.

Drew Lock et les Broncos seront sans Von Miller, alors que Denver affrontera les Titans, espoirs du Super Bowl. Le Tennessee, qui a fait une course surprenante au match de championnat de l’AFC en 2019, a fait des vagues la semaine avant le début de la saison 2020 en signant le passeur de passes Jadeveon Clowney pour aider une ligne défensive déjà solide. Lock cherche également à s’améliorer sur une solide saison recrue,

À quelle heure est le match de la NFL ce soir?

Date: 14 septembre 2020Heure de coup d’envoi: 19 h 10 HE (Giants vs Steelers); 22 h 20 HE (Broncos contre Titans)

Le premier match du match double du lundi soir débutera à 19 h 10 HE depuis le stade MetLife du New Jersey. En 2020, tous les jeux “MNF” commencent la diffusion à 20h15

Le deuxième match du match double du lundi débutera à 22 h 20 HE.

Quelle chaîne est “Monday Night Football” ce soir?

Chaque match de “Monday Night Football” en 2020 sera diffusé via ESPN, la 15e année du réseau hébergeant “MNF”. Cette année, un nouveau stand de trois personnes devrait organiser des matchs, avec Steve Levy, un joueur de play-by-play, rejoignant Brian Griese et Louis Riddick en tant qu’équipe de diffusion, remplaçant le duo tant décrié de Joe Tessitore et Booger McFarland. L’équipage normal appellera le match en fin de match, tandis que le duo de football universitaire d’ESPN Chris Fowler et Kirk Herbstreit appellera le match des Giants-Steelers.

Diffusion en direct de la NFL pour “ Monday Night Football ”

Si vous n’avez pas de câble, il existe encore plusieurs options pour vous connecter à “Monday Night Football” cette année: