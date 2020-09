Les équipes jouant sur “Sunday Night Football” dans la semaine 2 sont non seulement des prétendants, mais elles sont deux des équipes les plus intéressantes de la NFL cette saison. Une grande partie de cela a à voir avec la puissance de la star au quart-arrière.

Malgré le départ de Tom Brady de la Nouvelle-Angleterre en agence libre, Patriots contre Seahawks est toujours un match de QB juteux grâce à la signature de Cam Newton de la Nouvelle-Angleterre. Russell Wilson, bien sûr, mène toujours Seattle avec son niveau All-Pro de course et de passes alors qu’il cherche à remporter son premier prix MVP de la saison 2020.

Ce serait généralement l’un des plus grands défis auxquels les équipes routières de la NFL doivent faire face, mais comme aucun fan n’est autorisé à CenturyLink Field au milieu de la pandémie COVID-19, les Patriots n’auront pas à faire face à ce qui aurait autrement été une foule bruyante des Seahawks .

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le match, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur la façon de regarder “Sunday Night Football”.

Qui joue ce soir au “Sunday Night Football”?

Correspondre: Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Seahawks de SeattleEmplacement: Champ CenturyLink

Patriots at Seahawks est techniquement la troisième diffusion “Sunday Night Football” de la saison si vous incluez la diffusion par NBC du match d’ouverture de la saison jeudi soir à Kansas City. Ce jeu concernait uniquement les quarts, et celui-ci n’est pas différent.

Newton a été solide lors de ses débuts en Nouvelle-Angleterre la semaine dernière. Il a complété 15 des 19 passes pour 155 verges et une cote de 100,7. Il a également couru pour 75 verges et 2 touchés, marquant son septième match en carrière avec deux touchés ou plus, à égalité pour le plus de tous les temps parmi les QB.

Newton était bon la semaine dernière, mais Wilson était génial. Le Seattle QB a complété 31 des 35 passes pour 322 verges et 4 touchés pour une cote de 143,1. Son pourcentage d’achèvement de 88,6 est égal au troisième plus haut pourcentage d’achèvement d’un seul match (min. 35 tentatives) de l’histoire de la NFL.

À quelle heure est le match de la NFL ce soir?

Date: Dimanche 20 septembreHeure de coup d’envoi: 20 h 20 HE

Tous les matchs de “Sunday Night Football” en 2020 ont la même heure de début fixée à 20 h 20 HE. Il y a des matchs du dimanche soir programmés pour chaque semaine de la saison, sauf la semaine 17, bien que la NFL ait la capacité de plier un match dans une fenêtre SNF de la semaine 17.

Alors que les heures de début de tous les matchs de “Sunday Night Football” en 2020 resteront inchangées, les matchs pourraient être modifiés.

La NFL a une procédure de planification flexible qui permet “des matchs de qualité dimanche soir dans ces semaines et a donné aux équipes surprises une chance de jouer leur chemin vers les heures de grande écoute.” Voici les règles clés pour la planification flexible:

– Commence le dimanche de la semaine 5 et en vigueur pendant les semaines 5 à 17

– Jusqu’à deux matchs peuvent être programmés dimanche soir entre les semaines 5 à 10

– Seuls les matchs du dimanche après-midi peuvent être déplacés dans la fenêtre du dimanche soir

– Le jeu qui a été provisoirement programmé pour dimanche soir pendant les semaines flexibles sera répertorié à 20 h 15 HE

– L’annonce interviendra au plus tard 12 jours avant le match

Quelle chaîne est “Sunday Night Football” ce soir?

Tous les matchs du “Sunday Night Football” en 2020 seront diffusés en direct sur NBC. L’accord sur les droits de télévision du réseau avec la NFL lui donne tous les matchs de “Sunday Night Football” ainsi que l’ouverture de la saison annuelle du jeudi soir, et NBC a une place dans la rotation de diffusion du Super Bowl.

L’équipe d’annonceurs de NBC comprend le joueur par jeu Al Michaels, l’analyste Cris Collinsworth et le journaliste de côté Michele Tafoya. Cependant, Michals aura cette saison quelques “semaines de congé” car son âge (75) le met à un risque élevé de COVID-19. Le diffuseur vétéran Mike Tirico prendra la place de Michaels ces semaines-là.

Vous trouverez ci-dessous les principaux marchés de la télévision aux États-Unis et la chaîne de télévision / filiale NBC pour chacun.

Marché

Chaîne de télévision NBC (numérique)

Diffusion en direct de la NFL pour “Sunday Night Football”

Étant donné que NBC diffuse tous les matchs du “Sunday Night Football”, ils sont disponibles en streaming sur toutes les plateformes en ligne du réseau. Cela devrait être la méthode préférée pour ceux qui ont un abonnement câble / satellite mais qui ne peuvent pas aller devant un téléviseur.

Pour les coupeurs de cordon, il existe de nombreuses options de diffusion en direct pour "Sunday Night Football".

Calendrier "Sunday Night Football"

Y compris le match d'ouverture de la saison NFL jeudi soir qui a été présenté par l'équipe "Sunday Night Football" de NBC, il y a 17 matchs SNF au programme 2020.

Avant que la planification flexible n'impacte les matchs, voici le calendrier complet du "Sunday Night Football" pour 2020.

