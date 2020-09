Parmi les équipes jouant sur “Thursday Night Football” ce soir, les deux entrent dans la semaine 2 de la saison 2020 de la NFL sans victoire, mais l’une pourrait être un peu plus désespérée que l’autre.

Les Browns ont entamé la saison avec des attentes raisonnables pour concourir dans l’AFC Nord et pousser pour une place en séries éliminatoires. Mais leur clunker contre les Ravens pour ouvrir la saison les a menacés de tomber dans le trou redouté 0-2. Leur adversaire jeudi soir, les Bengals, ne joue pas avec le même niveau de pression malgré le même bilan.

Le désespoir relatif de Cleveland est en partie la raison pour laquelle l’équipe locale est un solide favori jeudi soir en fonction des chances. Cependant, si le quart recrue Joe Burrow peut s’appuyer sur ses débuts solides pour Cincinnati la semaine dernière, les Bengals sont plus que capables de faire tomber leurs rivaux de division sur la route.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le match de la semaine 2 “Thursday Night Football” et comment le regarder.

Qui joue au football de jeudi soir ce soir?

Correspondre: Bengals de Cincinnati à Cleveland BrownsEmplacement: Stade FirstEnergy à Cleveland, Ohio

Il s’agit techniquement du premier match “Thursday Night Football” de la saison 2020 depuis l’ouverture de la saison NFL de la semaine dernière sur NBC avec l’équipe du réseau dimanche soir. À commencer par les Browns contre les Bengals et pour les prochaines semaines, NFL Network sera le domicile exclusif des matchs du jeudi soir.

Cleveland a perdu son match d’ouverture de la saison à Baltimore la semaine dernière de manière embarrassante, mais il a une chance de se racheter avec un autre match de l’AFC North. C’est le premier match de division de Cincinnati de la saison; les Bengals ont perdu un coup de cœur à domicile contre les Chargers la semaine dernière lorsque le botteur Randy Bullock a raté ce qui aurait été un panier égalisateur à la fin du temps.

À quelle heure est le match de la NFL ce soir?

Date: Jeudi 17 septembreHeure de coup d’envoi: 20 h 20 HE

Tous les matchs du jeudi soir tout au long de la saison NFL 2020 commenceront à 20 h 20 HE, bien que les options de visionnage de la télévision (plus sur celles ci-dessous) changeront dans quelques semaines.

Il s’agit du premier de deux matchs aux heures de grande écoute du calendrier des Browns, car Cleveland accueillera également Baltimore un lundi soir de la semaine 14.

De même, les Bengals ont également une paire de matchs aux heures de grande écoute à leur horaire. En plus du match de jeudi soir à Cleveland, Cincinnati accueillera Pittsburgh un lundi soir de la semaine 15.

Quelle chaîne est “Thursday Night Football ce soir?”

Pour l’instant, NFL Network est la maison de télévision exclusive de “Thursday Night Football” et la seule chaîne qui montrera Browns vs Bengals. Ce sera le cas pour tous les matchs du jeudi soir jusqu’à la semaine 4.

À partir de la semaine 5, tous les matchs du «jeudi soir de football» seront diffusés en direct sur le réseau câblé Fox en plus du réseau NFL. Cette configuration de diffusion simultanée sera en place jusqu’à la semaine 16.

NFL Network est disponible via la plupart des câblodistributeurs aux États-Unis. Il est également disponible via le fournisseur de satellite DirecTV (chaînes 212 et 1212) et les fournisseurs IPTV Verizon FiOS (chaînes 88 et 588) et Google Fibre (canal 2019).

Diffusion en direct de la NFL pour le match du jeudi soir

Étant donné que le match de jeudi soir à Cleveland sera diffusé exclusivement par NFL Network, les options de diffusion en direct sont limitées. D’autres seront disponibles pour “Thursday Night Football” dans la semaine 5, lorsque les matchs commenceront à être diffusés simultanément sur Fox.

Vous trouverez ci-dessous toutes les options de diffusion en direct de “Thursday Night Football” en 2020.

Calendrier de la semaine 2 de la NFL

Les Browns contre les Bengals jeudi soir débuteront une semaine complète de 16 matchs dans la NFL, avec Saints contre Raiders lundi soir pour réserver la semaine 2.

Le match de la semaine est le match de dimanche soir entre les Patriots et les Seahawks à Seattle, avec d’autres affrontements notables étant Falcons contre Cowboys, Rams contre Eagles et Ravens contre Texans, pour n’en nommer que quelques-uns.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la semaine 2 de la saison 2020 de la NFL.

Jeu

Heure de coup d’envoi

chaîne TV

Bengals de Cincinnati à Cleveland Browns 20h20 ET NFLN

Jeu

Heure de coup d’envoi

chaîne TV

New York Giants à Chicago Bears 13h00 ET CBS Atlanta Falcons à Dallas Cowboys 13h00 ET FOX Detroit Lions à Green Bay Packers 13h00 ET FOX Minnesota Vikings à Indianapolis Colts 13h00 ET FOX Buffalo Bills à Miami Dolphins 13h00 ET CBS San Francisco 49ers à New York Jets 13h ET FOX Los Angeles Rams à Philadelphia Eagles 13h ET FOX Denver Broncos à Pittsburgh Steelers 13h ET CBS Carolina Panthers à Tampa Bay Buccaneers 13h ET FOX Jacksonville Jaguars à Tennessee Titans 13h ET CBS Washington Redskins en Arizona Cardinals 16 h 05 ET FOX Baltimore Ravens aux Houston Texans 16 h 25 ET CBS Kansas City Chiefs aux Los Angeles Chargers 16 h 25 ET CBS New England Patriots aux Seahawks de Seattle 20 h 20 HE NBC

Jeu

Heure de coup d’envoi

chaîne TV

New Orleans Saints aux Las Vegas Raiders 20h15 ET ESPN