L’US Open a clairement un favori pour remporter son événement 2020.

Dustin Johnson est clairement le favori pour remporter cet événement après une sortie monstre lors des séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020, dans laquelle il a remporté à la fois le Northern Trust et le Tour Championship, mais a également terminé deuxième (d’un coup) du championnat BMW. Il semblait imparable en devenant le golfeur de l’année 2019-2020 de la PGA, et il cherchera à continuer cette incroyable course de domination dans la saison touchée par COVID-19.

Bien sûr, il y a beaucoup de golfeurs qui aimeraient le faire tomber de son perchoir; les prétendants susceptibles de faire cela sont Jon Rahm et Justin Thomas, qui a mordu les talons de Johnson tout au long des séries éliminatoires et a fini par terminer à égalité au deuxième rang. Puis il y a Collin Morikawa, qui a remporté le championnat de la PGA 2020

Sur ce, voici tout ce que vous devez savoir pour parier sur l’US Open 2020, y compris les cotes et les anciens gagnants:

Qui remportera l’US Open en 2020?

Johnson, le golfeur le mieux classé au monde après sa victoire en séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020, est le favori pour remporter l’US Open 2020; Cela dit, il y a beaucoup de golfeurs sur sa piste en termes de cotes de paris.

Rahm (n ° 2 mondial) entre avec les deuxièmes meilleures chances de remporter l’épreuve; il est le seul joueur autre que Johnson à remporter un événement des séries éliminatoires 2020, l’engageant dans une bataille épique pour voler une victoire en séries éliminatoires dans le championnat BMW 2020. Ces deux sont suivis de Thomas (N ° 3), Xander Schauffele (N ° 9) et Collin Morikawa (N ° 5).

Cotes US Open 2020

Johnson est le favori autonome pour remporter l’US Open à +800 cotes. Il est suivi de Rahm (+1000), Thomas et Schauffele (tous deux +1400) et Morikawa (+1600). Parmi les autres golfeurs notables, on peut citer Rory mcIlroy au +1600, Bryson DeChambeau (+2500) et Tiger Woods (+3300). Le vainqueur de l’année dernière, Gary Woodland, entre avec une cote de +6600 pour gagner. Voici les chances de gagner l’US Open 2020, par Sports Insider:

Dustin Johnson (+800) Jon Rahm (+1000) Justin Thomas (+1400) Xander Schauffele (+1400) Collin Morikawa (+1600) Rory McIlroy (+1600) Bryson DeChambeau (+2500) Webb Simpson (+2500) Daniel Berger (+2800) Hideki Matsuyama (+2800) Patrick Cantlay (+2800) Jason Day (+3300) Patrick Reed (+3300) Tiger Woods (+3300) Tommy Fleetwood (+3300) Tony Finau (+3300) Tyrrell Hatton (+ 3300) Adam Scott (+4000) Justin Rose (+5000) Matthew Fitzpatrick (+5000) Matthew Wolff (+5000) Paul Casey (+5000) Rickie Fowler (+5000) Viktor Hovland (+5000) Gary Woodland (+6600) Harris Anglais (+6600) Louis Oosthuizen (+6600) Phil Mickelson (+6600) Sungjae Im (+6600) Abraham Ancer (+8000) Brendon Todd (+8000) Jordan Spieth (+8000) Kevin Kisner (+8000) Martin Kaymer (+8000) Sergio Garcia (+8000) Shane Lowry (+8000) Billy Horschel (+8000)

Paris sur les accessoires de l’US Open 2020

L’US Open a des chances pour plus que juste qui gagnera le tournoi; il y a plusieurs paris sur les accessoires, allant de savoir si un golfeur enregistrera un trou dans un, s’il y aura des éliminatoires (et, si oui, combien de joueurs) et plus encore. Vous trouverez ci-dessous les paris sur les accessoires pour l’US Open 2020, fournis avec l’aimable autorisation de Sports Insider:

Nationalité gagnante

Albatros enregistré

Hole in one enregistré

Playoff avec 3 joueurs ou plus

Ronde 1 trou en un

Playoff nécessaire

Gagnant gaucher

Marge gagnante

Un coup (+240) Quatre plus (+325) Playoff (+325) Deux coups (+375) Trois coups (+500)

Gagnant fil à fil

Gagnants de l’US Open par année

Woodland a remporté l’US Open 2019 avec un score de 13 sous la normale 271, à égalité pour le deuxième meilleur score depuis 2010. Koepka a remporté les deux affrontements précédents avec des scores de 1 sur et 16 sous la normale, respectivement; mais le dernier golfeur à gagner au Winged Foot Golf Course est Geoff Ogilvy, qui a gagné en 2006 avec un 5-over-par 285. Voici les gagnants des 20 derniers US Open, et leurs scores gagnants:

An

Gagnant

Score (à par)

2019 Gary Woodland 271 (-13) 2018 Brooks Koepka 281 (+1) 2017 Brooks Koepka 272 (-16) 2016 Dustin Johnson 276 (-4) 2015 Jordan Spieth 275 (-5) 2014 Martin Kaymer 271 (-9) 2013 Justin Rose 281 (+1) 2012 Webb Simpson 281 (+1) 2011 Rory McIlroy 268 (-16) 2010 Graeme McDowell 284 (E) 2009 Lucas Glover 276 (-4) 2008 Tiger Woods 283 (-1) 2007 Angel Cabrera 285 ( +5) 2006 Geoff Ogilvy 285 (+5) 2005 Michael Campbell 280 (E) 2004 Retief Goosen 276 (-4) 2003 Jim Furyk 272 (-8) 2002 Tiger Woods 277 (-3) 2001 Retief Goosen 276 (-4) 2000 Tiger Woods 272 (-12)