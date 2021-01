Surtout en Espagne, changer le système de championnat coûte toujours cher; en fait, depuis leur création il y a neuf décennies, et sans compter la disparition de la 3e division au cours de deux saisons d’après-guerre, elle n’a été notoirement restructurée qu’une seule fois. C’est en 1977, un an après, dans la salle de réunion bondée de l’hôtel Meliá Castilla à Madrid, que l’assemblée fédérative, présidée par Pablo Porta, a validé la création du 2ªB. Une catégorie qui, depuis son nom si chargé d’euphémisme, a été chargée d’une polémique dont il sera également très difficile de décocher la restructuration de 2021. Celle-ci et la restructuration de 1977 ont en commun la création d’une nouvelle étape, donc le sommet sera plus éloigné.

Depuis mars dernier, avec l’épidémie de coronavirus, on a vu que ce qui était écrit dans la réglementation par les législateurs du football ne prévoyait pas les actions à entreprendre en cas de règlement précoce des compétitions. Le plus précis était ce qui était énoncé à l’article 188 du Règlement général, sur la modification des concours: “En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la RFEF peut suspendre tout ou partie des concours …”, sans précision sur les résolutions de promotions et descentes. De cette façon, certains événements ont fini par être imposés et, en plus, la controverse, la réparation et le mécontentement ont commencé à faire surface dans tous les domaines, dans tous les coins.

L’un de ces arbitraire était la composition de sous-groupes constitués d’un nombre inégal d’équipes. C’est le cas de la 3e division asturienne, qui dans 9 semaines entrera dans une nouvelle normalité avec ses phases ultérieures et nouvelles. Pour corriger ce genre de boiterie, on appliquera une formule, celle du quotient, qui servait autrefois à rompre les égalités (dans ce cas, le partage des buts en faveur par des buts contre) mais jamais pour résoudre un classement qui n’envisage pas l’égalité dans le nombre de matchs à jouer. En fin de compte, c’est un facteur de correction mal nommé, car il n’y a pas de formule mathématique qui puisse compenser l’inégalité entre deux équipes qui ne participent pas au même nombre de jours.

Compte tenu de l’ignorance générale qui existe encore sur le développement de la nouvelle normalité de troisième division, le tableau qui illustre ces lignes peut offrir une idée de ce qui s’en vient. La colonne reine du classement ne sera plus celle du score, mais celle du quotient résultant du partage des points entre les parties. De cette façon, une équipe du sous-groupe A, même ayant plus de points qu’une autre du sous-groupe B, pourrait être en retard au classement, puisqu’elle accumulera toujours deux matchs de plus. Par exemple, dans la classification imaginaire et virtuelle que les données d’aujourd’hui nous donneraient, le San Martín (22 points) dépasserait le Caudal (24) ou le Titanic (14) ferait de même avec le Praviano (16). Il n’y a peut-être pas de système parfait, mais celui-ci semble le plus éloigné de ce qui est raisonnable. Pour éviter cela, attirer une équipe préférée de plus aurait résolu deux problèmes, puisque la catégorie régionale la plus élevée est également composée d’un nombre impair d’équipes.

Ni promotion ni permanence

Dans le document Normes réglementaires et bases de concurrence pour la troisième division, les mots «promotion» et «permanence» sont multipliés, mais, à force d’être précis, disons que les euphémismes prévalent à nouveau et qu’aucune équipe ne réalisera ni l’un ni l’autre. autre. Cette saison, les trois meilleures équipes de Third joueront la suivante en Second RFEF, équivalent au niveau 4, le même que maintenant. Les 13 suivants en mérites accèderont au Troisième RFEF, c’est-à-dire qu’ils ne resteront pas, mais passeront du niveau 3 au niveau 4. Et, enfin, le pire 5 perdra non seulement une catégorie, mais deux, en descendant du niveau 4 au 6.

Il sera positif que les vrais protagonistes – joueurs, entraîneurs, managers et, bien sûr, fans – aient une perception plus réaliste qu’il n’y paraît.