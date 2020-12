Rachael Ostovitch, connu depuis quelques années comme le combattant le plus sexy du UFCC’est une nouvelle de nos jours pour avoir été renvoyé de l’Ultimate Fighting Championship, la plus grande entreprise d’arts martiaux mixtes au monde. Mais il n’est pas devenu viral uniquement à cause de ça, mais parce que les demandes se sont multipliées sur les réseaux sociaux pour un Onlyfans compte dans les dernières heures.

Des centaines d’utilisateurs d’Instagram l’encouragent à publier du contenu non censuré en échange d’argent sur ce réseau social si à la mode, ce que d’autres athlètes comme la pilote Renee Gracie ou la surfeuse Ellie Jean Coffey, tous deux Australiens, ont déjà fait. Cependant, le combattant hawaïen n’est pas sur le point d’ouvrir un compte chez Onlyfans pour le moment.

“Va te faire foutre”

“Mais vous tous bizarres, me dire comme Onlyfans est ma seule option… Vous pouvez m’embrasser le cul”Rachael Ostovich a écrit sur Twitter, subissant une dure défaite face à Gina Mazany lors de son dernier combat à l’UFC. La combattante, qui a été une fois sanctionnée par l’Agence américaine antidopage (USADA) pour positif dans deux substances interdites, est une véritable influenceuse sur les réseaux sociaux, où elle accumule près d’un million de followers qu’elle ravit avec ses poses enflammées. .

Les bons moments ne sont pas terminés pour Rachael Ostovich, dont le drame va plus loin, car en 2018, elle a été agressée par son mari, qui selon la police a commis une “tentative de meurtre” après une discussion animée du couple. Arnold Berdon, également professionnel du MMA, s’est cassé un os à l’œil et a causé plusieurs autres blessures à différentes parties de son corps. Il a été arrêté et risque la prison à perpétuité si les tribunaux comprennent qu’il s’agit bien d’une tentative de meurtre.