Flamengo, qui a perdu 1-0 en raison d’un but de Héctor Fértoli, a fait match nul 1-1 avec Club de course au match aller des huitièmes de finale Coupe LibertadoresMerci à Gabriel ‘Gabibol’ Barbosa, qui est revenu dans l’équipe après s’être remis d’une blessure et a marqué l’égalisation deux minutes après le but de ‘La Academia’.

Les Brésiliens ont joué les dix dernières minutes avec une de moins en raison de l’expulsion de Thuler.

À 13 minutes, l’Uruguayen Fabricio Domínguez a pris trois hommes de Flamengo sur l’aile droite avec un pur dribble à la vitesse et a envoyé un centre au ras du sol au premier poteau. Fértoli a anticipé son marqueur et avec une touche subtile a dévié le ballon, qui est passé sous le corps de Diego Alves.

Le match nul des champions actuels des Libertadores, marqué deux minutes plus tard par «Gabigol», était très similaire.

Bruno Henrique a débordé à gauche de son attaque et a aidé Barbosa avec une grande précision, qui a poussé le ballon vers le filet sans difficulté car Gabriel Arias avait été mal positionné après la passe de Henrique.

L’intensité n’a pas diminué et les deux équipes ont continué à générer des jeux dangereux avec des transitions rapides de la défense à l’attaque.

Racing Club avait plus de possession, mais les Brésiliens sont sortis vite sur une contre-attaque quand c’était nécessaire.A 32 ans, le poteau a évité ce qui aurait été l’un des plus beaux buts de ce Libertadores.

Henrique a de nouveau gagné sur la gauche et a cherché l’angle le plus éloigné du gardien de but, mais son tir a touché la barre transversale.

Dès le début de la seconde mi-temps, l’arbitre a annulé un but à Lisandro López car il considérait qu’il y avait une infraction précédente.

«Licha» López a eu une occasion de marquer clairement sur le jeu suivant, mais a échoué dans la définition.

A 57 ans, «Gabigol», absent lors des derniers matches pour blessure, a été remplacé par précaution. À 59 ans, c’est Flamengo qui a célébré un but qui a ensuite été annulé, dans ce cas en raison d’une position avancée.

Le jeu s’est poursuivi avec son rythme intense et les visiteurs ont progressivement commencé à montrer qu’ils attaquaient beaucoup mieux qu’ils ne défendaient.Au Racing Club, la fatigue est devenue de plus en plus perceptible et l’intensité a chuté.

A la 77e minute, Racing a marqué un autre but qui a été refusé par l’arbitre.A 82 ans, Thuler a été vu un rouge direct pour un coup de pied fort qui a frappé Lisandro López.

A la fin, il y a eu un tumulte avec des bousculades, des insultes et des menaces de coups.Le jeu s’est joué sous une tempête intense qui s’est abattue sur la ville de Buenos Aires d’Avellaneda.

Le retour aura lieu à Rio de Janeiro le 1er décembre.

Racing Club vs. Flamengo: l’aperçu

L’Académie reviendra au championnat international au milieu d’une crise au niveau sportif et institutionnel. Dans la compétition locale, l’équipe Avellaneda a accumulé quatre défaites, avec un seul but en faveur et dix encaissées.

Ci-dessus, l’entraîneur Sebastián Beccacece est interrogé par certains supporters et pourrait quitter son poste s’il ne lève pas la tête. Mais, le présent actuel contraste avec sa performance en phase de groupes de la Copa Libertadores: il a ajouté quinze points, avec cinq victoires et une seule défaite.

Au niveau de la direction, l’ancien attaquant et idole du club Diego Milito, secrétaire technique depuis 2017, a annoncé qu’il quitterait son poste en décembre en raison de divergences avec les managers. Cette décision a également provoqué la réaction des fans.

Où voir Racing Club vs. Flamengo de la Copa Libertadores?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match de la Copa Libertadores qui présentera le Racing Club sans Jonatan Cristaldo en raison d’un coronavirus et sera absent, à l’instar de Darío Cvitanich, blessé jeudi lors de la défaite 2-0 face à l’Atlético Tucumán.

Alors que le milieu de terrain chilien Marcelo Díaz, l’ailier paraguayen Lorenzo Melgarejo et le milieu de terrain Augusto Solari sont d’autres joueurs qui seront absents en raison de problèmes physiques.

De son côté, Flamengo devra affronter son engagement en Argentine avec la présence de son attaquant Gabriel Barbosa ou plus connu sous le nom de «Gabibol» et l’ancien arrière gauche de l’Atlético de Madrid Filipe Luis, remis de leurs blessures.

L’actuel champion de la Copa Libertadores arrivera revitalisé après avoir battu Coritiba 3-1. «Nous avons obtenu une victoire nécessaire, ce qui aide. Cela nous donne la tranquillité d’esprit de travailler sur le prochain match », a déclaré l’entraîneur Rogerio Ceni.

Quelle heure est Racing Club vs. Flamengo de la Copa Libertadores?

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Colombie – 19h30

Équateur – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Argentine – 21h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (25 novembre)

Racing Club vs. Flamengo: alignements possibles

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda; Héctor Fértoli, Lisandro López et Nicolás Reniero.

Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Thuler, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique et Gabriel Barbosa.

Où Racing Club vs. Flamengo de la Copa Libertadores?

