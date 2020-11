Raphael Nadal il fait face à sa grande opportunité de devenir enseignant. L’Espagnol est le joueur de tennis le plus régulier du circuit depuis 15 ans, avec des chiffres spectaculaires qui lui ont donné l’opportunité de disputer le Masters consécutivement chaque année, même si des blessures l’ont ralenti à plusieurs reprises. Maintenant, Rafa arrive en bonne santé et avec un style de jeu renouvelé qui montre des modifications clé quand il s’agit de combattre les joueurs de tennis avec plus de punch sur une piste rapide et avec la complication supplémentaire d’être à l’intérieur.

Le 02 Arena de Londres n’est pas un pavillon qui convient au tennis de Nadal, du moins dans sa version classique. Le manacorense n’aime pas trop les courts intérieurs, et moins s’ils sont rapides comme le tapis de la Masters Cup. Cependant, la complétude du jeu de Rafa en constante amélioration au fil des ans a conduit à la possibilité de faire des changements qui permettent une adaptation maximale aux surfaces qui, a priori, lui donnent un inconvénient notable par rapport à ses rivaux.

Un service travaillé à envoyer

Devant Andrey Rublev vous pouviez voir une nouvelle version de Nadal, avec deux points principaux à souligner. Le premier, le service, essayez un travail régulier dans ces cas saisonniers, où cette arme acquiert encore plus d’importance. Rafa a déjà montré avec un compte-gouttes à Paris-Bercy une amélioration avec un service, et avant Rublev, il a décoché sans concéder une seule option de pause et avec un pourcentage de premiers services qui excluait tout résultat autre qu’une victoire pour le numéro deux dans la boîte.

Au reste … et attaquer

Outre le service, Nadal s’est également démarqué pour son repos, et plus que dans son efficacité, qui a également augmenté, il l’a fait à partir de la position. Rafa est, en toute sécurité, l’un des joueurs de tennis d’élite qui se place plus en arrière pour soustraire les services rivaux mais dans une position diamétralement opposée à celle qu’il utilise habituellement, Il s’est positionné en marchant sur la ligne du bas en quelques secondes de Rublev et plusieurs premières, pour réduire le rythme et ne donner aucune option à la domination d’un joueur de tennis qui, malgré ses cinq titres en 2020, était inerte et abasourdi par le déploiement tactique de Rafa.

Moins de temps de piste, de meilleures jambes

La durée de l’affrontement contre Rublev, d’une heure et quart de jeu rares, donne également des indices sur ce que Nadal peut rechercher dans son physique. Rafa est habitué à dominer les matchs à un rythme élevé Et à Londres, avec autant de matches de haut niveau et souvent, maintenir l’étincelle est la clé pour atteindre le sommet des hypothétiques demi-finales et finales dans lesquelles il doit avoir tout son arsenal pour se qualifier pour ce qui serait son premier titre de maître.

Avant Dominique Thiem, un autre joueur désireux de dominer l’échange et qui, en plus, donne un effet diabolique au ballon, Nadal donnera un deuxième échantillon de son jeu dans cette Masters Cup. De nouvelles marques d’une position agressive au service et au repos laisseront la confirmation de ces nouvelles ou imposeront à nouveau des doutes sur le répertoire de Rafa à la recherche du trophée de champion à Londres.