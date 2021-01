Ce qui s’est passé depuis mars jusqu’à maintenant est décrit par Arbesuk comme «formidable»: «Je vis du sport et la ruine financière est incroyable, beaucoup de moniteurs ont été laissés à l’écart, des étudiants sans aucune aide, le club n’a pas d’aide ou le La Principauté ou la Mairie … ils vous disent que vous n’avez pas de frais, mais vous ne facturez pas non plus », ajoute-t-il. Le cas de l’Arbesuk et de la gymnastique rythmique a été particulièrement difficile en raison de l’âge des personnes qui le pratiquent, qui varie de 4 à 18 ans, l’âge de l’élève le plus âgé de cette école.. «Surtout, l’école a été perdue, et les gymnastes qui savent ce qu’est la compétition restent, ils gardent ces filles parce qu’elles ont déjà le virus à l’intérieur. Le problème, c’est la carrière, voici le tamis et il va y avoir un grand vide », dit-il.

Ce qui scandalise le plus Arbesuk, c’est la distinction qui a été faite avec le sport pour les moins de 16 ans, qui était autrefois interdit en dehors de l’école et qui est maintenant interdit des compétitions: «J’ai deux filles de plus de 16 ans et vous ne pouvez pas vous entraîner avec deux, ce n’est pas durable. Alors, vous décidez de tout faire en ligne, mais les plus petits ne vous forment pas en ligne », la menthe. Après l’écluse en mars, il y a eu novembre, lorsque les Asturies ont interdit les sports scolaires, et c’est à ce moment-là qu’Arbesuk a vu comment les gens allaient faire autre chose: «Le ballet ou les académies de danse moderne n’ont pas été touchés par la fermeture de l’école de sport et les parents voulaient faire de l’activité, alors ils ont fini par aller au ballet, car la gymnastique rythmique n’était pas autorisée, étant des activités très similaires. Et la question est: pourquoi le sport est-il interdit? Tout le monde doit avoir une échelle similaire », affirme-t-il.

Il est également blessé par l’absence d’explications qui leur ont été données: «Ils n’ont rencontré ni des clubs ni des représentants sportifs. Dix jours avant le championnat d’Espagne en novembre, c’était la fermeture et nous avons essayé par tous les moyens de laisser s’entraîner les moins de 16 ans, pourquoi une fille de 16 ans et une jeune de 15 ans ne le feraient pas. Ils nous ont dit que c’était comme ça et même pour dire merci parce que nous pourrions quitter les Asturies pour concourir, que si c’était en leur pouvoir, ils ne nous laisseraient pas faire. Ils ont concouru après 10 jours sans entraînement et ont placé trois filles dans le top 20.

Le club de Lorena Arbesuk a eu 25 ans l’année dernière et espère continuer à se battre malgré tout ce qui se passe. Arbesuk demande seulement que les enfants soient laissés seuls: «Vous ne pouvez pas toujours leur faire du mal, ils ont été très cruels envers les moins de 16 ans. Ils ont laissé sortir les chiens avant eux ».