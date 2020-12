Rafael Nadal Il a déjà un partenaire pour passer la première semaine de quarantaine nécessaire pour disputer l’Open d’Australie (du 8 au 21 février): le jeune joueur de tennis italien Jannik Sinner. Le protocole établit que pendant les sept premiers jours, seuls deux joueurs de tennis peuvent coïncider dans le même espace. Sinner était un rival des Baléares en quarts de finale de Roland Garros, où il a montré sa qualité. A 19 ans, il est l’une des promesses du tennis italien et il y a de nombreuses voix qui assurent que tôt ou tard il atteindra le sommet.

Petit à petit plus de détails sur ce que Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison prochaine. Cette semaine, l’ATP était en charge de confirmer les dates auxquelles le tournoi de Melbourne se jouera – du 8 au 21 février -, avec un léger retard dans le calendrier par rapport à la date habituelle à laquelle le tournoi se jouait auparavant. De plus, les joueurs doivent passer une quarantaine de 15 jours pour pouvoir jouer le Grand Chelem, avec un protocole de sécurité marqué.

Entre autres mesures, au cours de la première semaine de quarantaine précédant l’Open d’Australie, il a été établi que les joueurs ne peuvent s’entraîner avec le même adversaire que dans les sept premiers jours. Le portail Super Tennis a révélé que le partenaire de la grande promesse du tennis transalpin Jannik Sinner sera Rafa Nadal, comme l’a assuré le sélectionneur italien Riccardo Piatti. “Au cours de la première semaine, nous avons convenu avec Carlos Moyá et Rafa Nadal”Dit l’entraîneur de Sinner.

Rafa Nadal et Jannik Sinner ont été mesurés pour la première fois sur le circuit dans le passé Quarts de finale de Roland Garros. Les Espagnols se sont débarrassés de l’Italien en trois sets (7-6, 6-4 et 6-1), mais Sinner a offert un grand niveau dans les deux premiers tours, dans ce qui était le test maximum de la demande pour l’Italien, pas seulement pour avoir atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois mais aussi pour avoir un rival de la stature des Baléares.

Récemment, lors d’une conversation avec Il Corriere dello Sport, Toni Nadal, L’oncle et ancien entraîneur de Rafa Nadal, a prédit un grand avenir pour Sinner. “Il est candidat pour devenir numéro un”, a déclaré l’actuel directeur de l’Académie Rafa Nadal à Manacor.

Le protocole d’entraînement à l’Open d’Australie

Les joueurs doivent arriver à Melbourne entre le 15 et 16 janvier et doivent passer une quarantaine de deux semaines. Les joueurs de tennis classés directement par classement pour le Grand Chelem d’Australie peuvent être accompagnés de deux membres de votre équipe. S’ils démissionnent pour prendre l’un de leurs membres, ils recevront une somme d’argent et, au contraire, ils pourront demander qu’un membre de plus adhère mais l’autorisation sera étudiée en fonction des places libres. La raison en est qu’entre joueurs et compagnons vous ne pouvez pas dépasser 1000 personnes.

Quant à la formation, ils peuvent le faire dès le deuxième jour de leur arrivée, après avoir subi un test et avec un résultat négatif. Chaque joueur aura cinq heures d’entraînement réparties comme suit: deux sur la piste, un et demi dans la salle de sport et une heure pour manger, avec une demi-heure pour se déplacer d’un endroit à un autre. Entre le deuxième et le septième jour, chaque joueur ne peut s’entraîner qu’avec un autre joueur, toujours le même, d’où le couple formé par Nadal et Sinner pour cette première période. À partir de la deuxième semaine, le noyau peut être étendu jusqu’à quatre joueurs.