20h23: Il a également fait les manchettes ces derniers jours Toni Nadal que Victor Font a signé pour sa candidature à la présidence de la Barcelone.

20h19: Concernant la finale de Roland Garros, Rafael Nadal a commenté: “J’ai joué au meilleur jeu le jour où j’en avais le plus besoin. C’est, sans aucun doute, l’une des meilleures finales que j’aie jamais disputées. Les conditions étaient plus favorables à Djokovic donc il était plus favori que moi. Ensuite, tout s’est déroulé d’une manière inattendue ».

20h14: Nadal a révélé à Bertín Osborne que sa carrière pourrait se terminer en 2005: «En 2005, des médecins m’ont dit que je ne pourrais plus jouer à haute intensité. La solution m’a été donnée par le Dr Maceiras et je suis allé à Portland pour faire fabriquer des chaussures sur mesure afin que les semelles puissent s’intégrer. Si à ce moment-là on me dit que j’allais jouer jusqu’à mes 26 ans, je le signe».

16h10: À propos de la détention, Rafael Nadal dans Ma maison est à toi: “La pause de confinement a bien fonctionné pour mes genoux, mais pas pour mes pieds. J’étais bouleversé et j’ai passé trois putains de mois à me soigner à Barcelone. J’allais m’entraîner et je ne pouvais pas bouger. Je ne me souviens pas de ce que c’est de jouer sans douleur ».

16h05: Rafa Nadal il n’a jamais remporté le Paris-Bercy Masters 1000.

16h02: J’attends déjà en finale Daniil Medvedev, qui a battu Raonic 6-4, 7-6.

16h00: Bonjour et bienvenue à la narration en direct de Rafa Nadal – Alexander Zverev sur OKDIARIO!

Après s’être proclamé vainqueur de Roland Garros pour la treizième fois, Rafael Nadal Il veut continuer à régner à Paris, cette fois sur un terrain dur. Pour cela, il faut s’imposer Alexandre Zverev, dernier obstacle pour la joueuse de tennis des Baléares pour atteindre la finale à Paris-Bercy, dans le match qui affrontera les deux ce samedi de 16:30 heures.

Rafa Nadal est arrivé à ce tournoi en tant que deuxième du classement ATP, même si l’absence de Novak Djokovic en fait le favori n ° 1 pour remporter la victoire. En tant que favori numéro 4, Alexander Zverev, septième du classement ATP. Pour atteindre les demi-finales à Paris-Bercy, l’Allemand a battu Wawrinka en quarts, déjà Mannarino déjà Kecmanoviç précédemment.

Pour sa part, Rafael Nadal dû retourner à Pablo Carreño pour battre celui-ci en trois sets. Les îles Baléares avaient également besoin de trois sets pour éliminer un autre compatriote comme Feliciano Lopez. Le match le plus confortable de Nadal dans ce Paris-Bercy a été contre Thompson en huitièmes de finale.