La Fondation de l’Université San Pablo CEU a décerné au joueur de tennis Rafa Nadal le Prix ​​CEU Ángel Herrera dans sa catégorie Éthique et valeurs “pour son humilité, ses efforts, sa discipline et son engagement social.”

Rafa Nadal recevra le prix le 22 janvier, lors d’une cérémonie virtuelle. Le prix récompense “non seulement la carrière incontestable de l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, mais surtout celle de un jeune homme qui est une référence personnelle sur la piste et en dehors pour des millions de personnes“.

Le joueur de tennis a des reconnaissances nationales et internationales en plus de de nombreuses réalisations professionnelles qui l’ont amené à être le numéro un du tennis. En 2010, les premiers projets de la Fondation Rafa Nadal ont été lancés, qui travaille en Espagne et en Inde dans le but de renforcer l’intégration sociale et le développement personnel des enfants et des jeunes à travers le sport. En 2016, il crée la Rafa Nadal Academy by Movistar où il combine le tennis au plus haut niveau avec l’éducation de ses élèves.

La Fondation de l’Université San Pablo CEU reconnaît avec son CEU Ángel Herrera le travail de personnes, d’institutions et d’entreprises qui se sont distinguées par leur contribution à l’amélioration de la société et à la promotion du bien commun. Dans ce cas, ils évaluent Nadal comme “exemple pour les écoliers et les étudiants à travers les traits les plus marquants de leur personnalité”.