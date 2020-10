Rafael Nadal Il est à Paris depuis quelques jours pour affronter le dernier Masters 1000 de la saison. Quelques semaines à peine après avoir conquis Roland Garros, le joueur de tennis espagnol est de retour dans la capitale française avec un problème en suspens: conquérir l’autre trône de Paris. La piste du Palais Omnisports de Paris-Bercy est l’une des rares à résister encore à celle de Manacor et l’un des défis que les Espagnols poursuivent avant la fermeture de 2020.

Rafa Nadal disputera cette semaine le dernier Masters 1000 de la saison et dans lequel il apparaît comme tête de série principale, compte tenu de l’absence de Novak Djokovic, défenseur du titre et qui a démissionné du tournoi car il ne pouvait pas ajouter de points. Pour Nadal, ce tournoi est très attractif puisqu’il est l’un des rares qui ne figure toujours pas sur son excellent bilan.

Différents défis à Paris

Il s’agira de sa huitième participation à Paris-Bercy, un tournoi dans lequel il n’a atteint la finale qu’une seule fois – lors de sa première apparition en 2007 – et dont il a dû se retirer trois fois, dont deux lors de ses dernières participations ( 2019 et 2017). Rafael Nadal fera ses débuts mardi ou mercredi contre le vainqueur du match entre Filip Krajinovic et Feliciano López.

Rafael Nadal aspire à correspond à tous les 36 Masters 1,000 titres Novak Djokovic, réduit l’écart de points entre les deux au classement ATP et rejoint le club avec 1 000 victoires sur le circuit. Seuls trois joueurs de tennis ont réussi à atteindre ce chiffre magique auparavant: Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) et Ivan Lendl (1068).

Il y a plusieurs objectifs pour Rafa Nadal dans ce Masters 1000 à Paris. Avec une victoire à ses débuts dans le tournoi parisien, celui de Manacor remporterait sa 1000e victoire professionnelle. De plus, l’Espagnol aspire à améliorer son résultat de l’année dernière – il était demi-finaliste mais a dû se retirer avant de rencontrer Shapovalov – pour marquer des points et ainsi se rapprocher du numéro un pour 2021, date à laquelle Djokovic n’aura aucune option à ajouter. défendre le titre à l’Open d’Australie.

En revanche, s’il parvient à conquérir le tournoi parisien pour la première fois, Rafa Nadal assimilera une fois de plus à Djokovic le nombre de Masters 1000 conquis tout au long de sa carrière (36) et, en plus, ce serait son troisième titre en salle après Madrid. (2005, à la Madrid Arena) et Sao Paulo (2013).