Raphael Nadal est venu à Londres pour rester … avec le titre. Le tennisman des Baléares ne cache pas quel est son objectif principal en cette fin de saison et il s’est bien préparé pour y parvenir. Ses débuts dans la Masters Cup ont approuvé sa configuration, et il l’a fait avec un brillante victoire (6-3, 6-4) contre Andrey Rublev pour commander le groupe de Londres 2020, devant Dominic Thiem, son prochain rival. Rafa n’a donné aucune option à un rival qui a payé le bizutage des débuts dans ces cas et il a trouvé un mur qui ne lui donnait aucune option pour gagner, récolté dans un temps inattendu et rare d’une heure et 18 minutes.

Après le assaut raté sur le Masters 1000 de Paris-Bercy, Nadal est apparu à Londres prêt à concourir pour le seul grand titre qui reste dans son record, la Masters Cup. Le Manacorense est conscient que c’est l’année où il a plus d’options pour aller loin grâce à sa fraîcheur physique et le tennis, qui ne l’accompagnait pas dans la capitale française il y a deux semaines, a dû être perfectionné pour une adaptation parfaite au dur court. à l’intérieur à l’O2 Arena.

Rafa a sauté sur le court convaincu, mais avec les alertes avant l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’année. Rublev a remporté jusqu’à cinq tournois en 2020 et son jeu, électrique et parfois improvisé, pourrait perturber l’accumulation des routines de tennis du numéro deux mondial. Cependant, Nadal avait également préparé une série de surprises qui devaient être vues dès le début.

Le premier, qui se voyait déjà à Paris-Bercy, était un investissement supérieur dans le jeu au service, capital dans ce type de surfaces. Rafa a trouvé le premier avec un pourcentage très élevé, de sorte que Rublev ne pouvait même pas le tousser dès le retour. Nadal accumulait des jeux de service et a profité d’une déconnexion spécifique de Andrey, a échoué avec son premier, pour obtenir la pause que le premier tour allait lui donner.

Victoire supersonique

Dans le reste, beaucoup plus avancé, Nadal a dessiné ce pas en avant de manière tangible vers l’offensive à Londres. Au premier, au deuxième set, le joueur de tennis espagnol a profité de la pájara de son rival, abasourdi comme un cycliste lors de sa première montée vers le Tourmalet, pour prendre l’avantage dans un set qui se voulait décisif.

Nadal ne voulait pas de rythme, dans une version complètement opposée à celle à laquelle nous sommes habitués mais tout aussi efficace que celle-ci. La rencontre n’a pas donné le temps de s’arrêter et de réfléchir, et cela a fait de Rublev le vaincu, une fois que le crash est monté. C’est ainsi que les matchs se sont succédés, certains supersoniques, jusqu’à ce que le match atteigne le balcon de la décision finale, en avance sur le calendrier et là, sans hésitation Rafa et sans rivaliser avec le reste Andrey, il a noué l’égalité à la première triomphante du numéro deux dans son assaut sur la Masters Cup.