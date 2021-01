En passant les derniers jours de quarantaine à Adélaïde, en Australie, Rafael Nadal Il a accordé une interview à CNN et a parlé de l’importance qu’il accorde aux titres, de la polémique sur la quarantaine et de ses projets pour l’avenir. L’Espagnol est à quelques jours de faire ses débuts officiels dans une nouvelle saison avec le Coupe ATP et le open d’Australie comme premiers défis.

«J’ai fait plus que ce que j’aurais rêvé d’accomplir dans ma carrière», dit-il. Rafael Nadal, interrogé sur la possibilité de remporter un autre Grand Chelem et de briser ainsi l’égalité avec Roger Federer avec qui il partage un record historique. «Ce serait excitant d’en gagner un de plus. Mais je sais que ce n’est pas la clé de mon bonheur dans le futur. Ce n’est pas une pression supplémentaire ou une obsession », dit Nadal.

“Je vais continuer à travailler. Si ça arrive, super, mais sinon, je suis plus qu’heureux de tout ce qui m’est arrivé », confie Nadal, qui a atteint 20 Grands Chelems après son treizième titre remporté à Roland Garros. De plus, Nadal a parlé de sa relation avec Roger Federer et Novak Djokovic et comment cela a influencé sa carrière. «Je me suis toujours bien entendu avec Roger et Novak, nous nous sommes respectés et avons fait des choses importantes pour notre sport ensemble. Nous nous sommes améliorés mutuellement, avoir des concurrents meilleurs que vous devant vous vous aide à progresser », dit-il.

Nadal est clair sur ses objectifs à court terme. “Mon seul objectif est de rester compétitif et de tout donner sur le court, je me sens honoré de faire partie de ce moment de l’histoire du tennis et d’avoir pu contribuer à ma carrière sportive”, déclare la joueuse de tennis des Baléares.

A 34 ans, il lui reste encore un peu sain d’esprit sur le circuit et ne pense pas à prendre sa retraite, bien qu’il sache ce qu’il va faire ensuite. «Je ne peux pas vous dire quand je vais prendre ma retraite parce que je ne sais pas, mais maintenant je suis toujours motivé. Ma grande motivation en ce moment est d’être compétitif à l’Open d’Australie 2021, je ne vais pas plus loin. Je sais que cela ne sera pas éternel, alors j’apprécie chaque instant. Quand ça viendra, ce ne sera pas un drame J’ai beaucoup de choses qui me rendent heureux au-delà du tennis, comme ma Fondation. De plus, je suis sûr que j’aurai des enfants avec mon partenaire, c’est quelque chose que nous voulons tous les deux », avoue-t-il.

📺 @ RafaelNadal: «Nous ne pouvons que dire merci… à la communauté australienne de nous accueillir, de nous accepter de venir, car je sais qu’ils sont soumis à des mesures très strictes depuis de nombreux mois, donc pour nous c’est bien que nous puissions continuer jouer au tennis. “https://t.co/wnQQBa2R0q – #AusOpen (@AustralianOpen) 27 janvier 2021

“Nous sommes privilégiés”

Il y a des jours, Rafael Nadal Il a déjà expliqué très clairement ce qu’il pensait après tant d’histoires avec la quarantaine que tous les joueurs de tennis en Australie ont dû traverser et les différentes controverses qui ont eu lieu. La joueuse de tennis espagnole, numéro deux du classement, a une fois de plus souligné la chance que tout le monde a de pouvoir participer à un tournoi comme l’Open d’Australie tel que les choses sont dans le monde.

«Je pense que nous devrions nous sentir privilégiés de pouvoir exercer notre profession. Jouer au tennis à un moment où des centaines de personnes meurent chaque jour, comme c’est le cas en Espagne, est une fortune et se plaindre quand cela existe … », a commenté Nadal à CNN. «J’ai des amis qui souffrent dans leur chair de la sévérité du virus et c’est la vraie vie, je pense que les joueurs devraient avoir une vision plus large de ce qui se passe. Avec tout ce que le monde souffre, je ne pense pas qu’on puisse se plaindre », a souligné celui de Manacor.

“Nous devons donner un exemple positif”

Rafa Nadal a également parlé de l’importance pour lui de servir d’exemple aux autres et en particulier aux plus jeunes. «Je suis conscient que des joueurs comme Roger, Novak ou moi avons une grande responsabilité sociale, nous devons donner un exemple positif aux gens avec nos actions et nos paroles. Il faut réfléchir à ce que l’on dit car il faut donner un exemple positif, surtout aux plus jeunes », dit l’Espagnol aux jours de ses débuts dans l’ATP Cup 2021.