Rafael Nadal. Valentí Enrich

Le joueur de tennis Rafa Nadal a reçu, virtuellement, son prix Éthique et Valeurs de la XXIV édition des Prix CEU Ángel Herrera, où il a souhaité que les valeurs qu’il tente de transmettre puissent être «un exemple convenable» pour les plus jeunes.

“Que les valeurs que j’essaie de véhiculer soient un exemple approprié pour les jeunes du monde entier“Il a indiqué. Cela a été annoncé par l’entité, qui a rappelé que les prix CEU Ángel Herrera ont été créés en 1997 pour reconnaître le travail des personnes, des institutions et des promotion du bien commun.

Dans sa dernière édition, le Prix Éthique et Valeurs CEU Ángel Herrera, ex aequo, a été décerné aux Petites Sœurs des Pauvres et à Rafa Nadal, qui a souligné travail sociale réalisée par cette congrégation avec laquelle elle partage sa récompense.

«Bien que toutes les récompenses soient les bienvenues, elles le sont surtout lorsqu’elles ne le sont pas uniquement pour des raisons sportives, comme dans ce cas puisque pour moi le plus important est d’être une bonne personne», a déclaré l’athlète, qui a encouragé les étudiants à poursuivre leur rêves de «l’humilité et l’ambition saine que vous devez avoir pour atteindre vos objectifs ».

Pour sa part, Telefónica a été l’entité récompensée cette année dans la catégorie de la collaboration commerciale dans le secteur de l’éducation. Votre PDG, José Maria Alvarez-Pallete, a reçu le prix au nom de l’entreprise.

“Exhorter profiter des opportunités offertes par la technologie en faveur d’une société plus inclusive. C’est l’un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré avant d’ajouter que c’est l’un de ces moments où les entreprises doivent agir avec valeurs et responsabilité.

Également Prix ​​de l’innovation pédagogique dans le secteur technologique dans cette édition, c’était pour LinkedIn.

La Fondation de l’Université San Pablo CEU a récompensé, dans la catégorie Junior Alumni, le fondateur d’Adopta Un Abuelo, Alberto Cabanes, et dans la catégorie Senior Alumni, la créatrice de la Fondation Starlite, Sandra García-Sanjuán, qui a parlé de certains des projets qui ont mené menées pour aider les plus démunis, parmi lesquelles la construction de 24 écoles dans les zones les plus défavorisées du Mexique se distingue.

Le Nazaret Home a été récompensé dans la catégorie Solidarité, coopération au développement et entrepreneuriat social pour son projet “ Maisons de secours pour enfants en Amazonie péruvienne ”, et le prix CEU Ángel Herrera pour Meilleur travail journalistique en matière d’éducation C’était pour Olga R. Sanmartín, pour son article intitulé «Des écoles qui nourrissent les familles».

Le prix CEU Ángel Herrera a également été décerné à la Diffusion de la culture catholique, ex aequo, au cardinal Raniero Cantalamessa et à la Fondation Edades del Hombre.

Enfin, le président de la Fondation universitaire San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, a remercié les lauréats et tous ceux qui ont rendu possible la remise des prix pour une autre année.