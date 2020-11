Raphael Nadal va affronter Daniil Medvedev ce samedi dans le match qui décidera du premier finaliste de la Masters Cup, un tournoi que Manacor n’a jamais réussi à remporter. Après avoir battu Tsitsipas ce jeudi 6-4, 4-6 et 6-2, Nadal a atteint les demi-finales en tant que deuxième du groupe et affrontera un Medvedev qui a obtenu la première place de son groupe après avoir remporté avec brio à Novak Djokovic.

Le joueur de tennis espagnol se battra pour sa première finale en Masters Cup depuis 2013, contre un adversaire qui affiche un excellent tennis et qui est très dur sur le court rapide. Malgré cela, Nadal a remporté les trois matchs qu’il a disputés contre lui: La finale de l’US Open en 2019 était particulièrement belle, dans un match inoubliable que Manacor pourrait enfin gagner. De plus, les deux ont coïncidé lors de la dernière édition des finales ATP en phase de groupes, avec la victoire de Nadal par 6-7, 6-3 et 7-6.

Rafa Nadal atteint les demi-finales des finales ATP après un record de deux victoires et une défaite en phase de groupes. Il a remporté le premier duel contre le Russe Andrei Rublev, mais a succombé à un fantastique Thiem dans le deuxième engagement. Enfin, ce jeudi, celui de Manacor a réussi à se faufiler en demi-finale grâce à sa victoire contre Stefanos Tsitsipas. Rafael Nadal affronte Daniil Medvedev ce samedi pour être en grande finale des finales ATP.

Horaire et où voir le Nadal – Medvedev

Les demi-finales de l’ATP Finals 2020 entre Rafa Nadal et Daniil Medvédev auront lieu ce samedi 21 novembre à partir de 15h00, une heure de moins aux Canaries. Il peut être vu à la télévision via la chaîne Vamos de Movistar Plus et également avec des commentaires en direct sur le site Web de OKDIARY.