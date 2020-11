20h00. Bonsoir! Nous sommes ici pour vivre en direct et en ligne le Demi-finale ATP Finals 2020 qui fait face Rafa Nadal et Daniil Medvedev À Londres. Désormais, nous allons vivre en avant-première cette rencontre passionnante entre les numéros 2 et 5 de l’ATP, qui vont jouer le ticket pour la finale de la Coupe des Masters 2020.

Rafael Nadal a accédé au Demi-finales ATP Finals 2020 après avoir terminé deuxième du groupe Londres 2020, grâce à ses deux victoires en ronde préliminaire contre Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas, ce dernier champion en titre du tournoi. L’Espagnol a joué le billet pour les demi-finales avec le Grec et l’a battu en trois sets, 6-4, 4-6 et 6-2.

Daniil Medvedev qualifié pour les demi-finales de l’ATP Finals 2020 comme le premier du groupe de Tokyo 1970, grâce à leurs victoires contre Alexander Zverev et Novak Djokovic. Il s’est également imposé lors du dernier match du tournoi à la ronde contre Diego Schwartzman, il a donc remporté tous les matchs disputés à Londres.

Ce soir, le numéro 2 de l’ATP, Rafael Nadal, et le chiffre 5, Daniil Medvedev contester le deuxième demi-finale des finales ATP à Londres. Dominic Thiem attend déjà en finale le dimanche 22, qui a battu Novak Djokovic en trois sets dans l’autre demi-finale de cette Masters Cup 2020 (7-5, 6-7 et 7-6).