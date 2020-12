La liste complète des récompenses ATP pour ce 2020 et le joueur de tennis espagnol a déjà été publiée Rafa Nadal opte pour le prix de l’esprit sportif. Ce sont les joueurs ATP eux-mêmes qui déterminent quels joueurs de tennis sont éligibles pour chacun des prix. De plus, les fans peuvent également voter pour leur joueur préféré jusqu’au 11 décembre. Le résultat final sera connu tout au long du mois de décembre. En outre, deux autres Espagnols se disputent le prix: Carlos Alcaraz et Fernando Vicente.

Rafa Nadal figure sur la liste des nominés pour le Stefan Edberg Award for Sportsmanship dans les prix de cette édition des ATP Awards. Le joueur de tennis espagnol a été désigné par ses propres coéquipiers sur le circuit comme candidat pour recevoir cette mention exceptionnelle pour ses valeurs sur et en dehors du court. L’Espagnol est en concurrence avec Diego Schwartzman, Dominic Thiem et John Millman, qui ont également été reconnus pour leur comportement exemplaire.

Les autres catégories de récompenses ATP pour les joueurs sont le meilleur retour de l’année, le meilleur progrès de l’année et la percée. Dans cette dernière section, il y a un autre joueur de tennis espagnol, Carlos Alcaraz, Elève de Juan Carlos Ferrero et qu’en 2020 il a gravi plusieurs échelons dans le classement ATP grâce à ses nombreux Challengers conquis.

Nadal, Carlos Alcaraz et Fernando Vicente, concourent pour le prix

Si Rafa Nadal et Carlos Alcaraz sont les deux joueurs de tennis espagnols qui concourent pour l’un des prix ATP de ce 2020, il faut en ajouter un de plus aux prix des entraîneurs. C’est le cas de Fernando Vicente, entraîneur d’Andrey Rublev, qui cette année est entré pour la première fois en Masters Cup.

Fernando Vicente opte pour le prix du meilleur entraîneur, une récompense décernée à l’entraîneur ATP qui a guidé ses joueurs vers un niveau de performance supérieur au cours de la saison. Si dans les prix des joueurs ce sont les joueurs de tennis eux-mêmes qui désignent les candidats, cette fois ce sont les entraîneurs. Celui de Benicarló partage une nomination avec Juan Ignacio Chela, (Diego Schwartzman); Gilles Cervara (Daniil Medvedev), Nicolás Massú (Dominic Thiem) et Riccardo Piatti (Jannik Sinner).

Les fans choisissent également leur favori

De plus, les fans peuvent également choisir leur joueur préféré du tournoi lors d’un vote ouvert jusqu’au 11 décembre prochain. Le gagnant remportera le Fan Favorite Award. Enfin, l’ATP se réserve le choix du lauréat du Arthur Ashe Humanitarian Award et du Ron Bookman Excellence in Media Awards.

Liste complète des candidats aux ATP Awards:

Retour de l’année: (Pour ceux qui ont surmonté une longue blessure):

Kevin Anderson

Andrey Kuznetsov

Vasek Pospisil

Milos Raonic

Plus grand progrès de l’année:

Ugo Humbert

Andrey Rublev

Diego Schwartzman

Jannik Sinner

Percée de l’année:

Carlos Alcaraz

Sébastien Korda

Lorenzo Musetti

Jurij Rodionov

Emil ruusuvuori

Thiago Seyboth sauvage

Prix ​​Stefan Edberg pour l’esprit sportif:

Raphael Nadal

John Millman

Diego Schwartzman

Dominique Thiem

Entraîneur ATP de l’année:

Gilles Cervara (Daniil Medvedev)

Juan Ignacio Chela (Diego Schwartzman)

Nicolás Massú (Dominic Thiem)

Riccardo Piatti (Jannik Sinner)

Fernando Vicente (Andrey Rublev)