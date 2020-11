Rafa Nadal et Pablo Carreño Ils sont à nouveau mesurés dans la capitale française, bien que cette fois-ci au Masters 1000 de Paris-Bercy. Les Baléares et l’Asturien disputeront les quarts de finale du tournoi parisien ce vendredi 6 novembre à partir de 18h30.

Il y a quelques semaines à peine, ils ont été mesurés à Roland Garros et maintenant ils se retrouvent à Paris. Rafa Nadal et Pablo Carreño s’affronteront sur le court principal du Pavillon Omnisports de Paris-Bercy avec le billet pour la demi-finale du dernier Masters 1000 de la saison en jeu.

Les deux ont été cités après avoir surmonté le huitième disputé jeudi. Nadal s’est débarrassé de l’Australien Thompson en deux sets (6-1, 7-6); tandis que Pablo Carreño a fait de même face à Norbert Gombos (7-5 ​​et 6-2).

C’est la septième confrontation entre Rafa Nadal et Pablo Carreño, avec plein de victoires pour Manacor. C’est la troisième fois qu’ils se voient en 2020 et la troisième qu’ils se mesurent sur un court dur.

Ce match de quart de finale du Masters 1000 à Paris – Bercy entre Rafa Nadal et Pablo Carreño peut être vu à la télévision aujourd’hui via la chaîne Vamos de Movistar, à l’heure prévue pour pas avant 18 h 30 De plus, vous pouvez suivre le jeu en ligne via le site Web de OKDIARY, avec des commentaires sur tout ce qui se passe dans ce Nadal-Carreño aujourd’hui à Paris.