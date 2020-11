Rafael Nadal il n’a pas terminé la saison comme il le souhaitait après avoir perdu en demi-finale contre Daniil Medvedev – plus tard champion de la Masters Cup 2020-, mais il prévoit déjà le prochain parcours. 2021 arrive avec une grande incertitude pour voir quels tournois peuvent être disputés et lesquels ne le seront pas, mais a priori la saison débutera en Australie et le joueur de tennis espagnol veut être prêt quand il sera temps de jouer.

J’ai raté une opportunité importante. Je suis triste de la défaite, mais la vie continue et je suis reconnaissante d’avoir joué encore une fois ici à Londres, pour la dernière fois de ma carrière, et dans les conditions dans lesquelles nous vivons », a avoué Rafa Nadal après sa chute en demi-finale de la Masters Cup lors de la dernière édition qui s’est tenue dans la capitale britannique et l’année prochaine Elle aura Turin pour siège. L’Espagnol était très proche de sa troisième finale à Londres, servant même à remporter le match dans le deuxième set, mais il s’est échappé et a fini par perdre en trois sets face à Medvedev, proclamé maître de l’année dimanche.

La saison terminée, Nadal pense déjà à 2021, un parcours qu’il commencera à préparer après quelques semaines de repos bien mérité. La saison débutera en Australie, avec des semaines cruciales à venir au cours desquelles les mesures à prendre seront établies. Ils peuvent très bien avoir à passer deux semaines avant la quarantaine avant de jouer l’Open d’AustralieQuoi qu’il en soit, Nadal veut être prêt.

«Mon itinéraire est de me reposer quelques jours et de commencer à m’entraîner. Soyez prêt pour le 15 janvier pour essayer d’être au maximum de mes possibilités dans ce qui se joue. Je dois faire un effort ce mois-ci et demi pour être un meilleur joueur si possible et me donner des options », Nadal a expliqué, dont le but est toujours de s’améliorer et de donner le maximum de ses possibilités. «Vous devez consolider une série de choses qui seront nécessaires. Espérons que les vaccins soient efficaces et qu’après quelques mois nous pourrons revenir à une certaine normalité », a ajouté les Baléares.

L’Open d’Australie et les JO à l’horizon

En 2021, Nadal a plusieurs défis à relever. Le premier d’entre eux sera à l’Open d’Australie, un tournoi qu’il n’a pas encore conquis pour la deuxième fois de sa carrière et qui pourrait être un pas en avant pour mener seul le record des Grands Chelems. Selon Nadal, l’année prochaine “sera importante”. Je veux être prêt à me battre pour ce que je décide. Ma motivation est la même que toujours. Comme objectif, aller à tous les tournois avec la possibilité de concourir et de pouvoir gagner », a-t-il ajouté.

Les Jeux Olympiques sont également l’un des grands objectifs de Nadal, en plus de la tournée terrestre, même si comme cela s’est produit cette année, ce sera l’évolution de la pandémie qui déterminera l’agenda de l’année.

«Vous n’êtes pas obligé de mettre des notes sur 2020»

Faisant le bilan de la saison qui s’achève, Nadal termine satisfait de sa saison, dans laquelle il a disputé très peu de tournois mais a conquis Acapulco et Roland Garros. «Il n’est pas nécessaire d’écrire des notes cette année, la seule qui existe est négative en raison de la situation extrême que nous vivons, avec une difficulté que personne n’imaginait. Tout prend une banquette arrière, mais Sur le plan personnel, pour le peu que j’ai joué, ça a été bien. Il faut être satisfait», Conclut-il.