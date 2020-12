Rafael Nadal Le 22 janvier, il recevra le prix CEU Ángel Herrera dans sa catégorie Éthique et valeurs, lors de la cérémonie qui se tiendra virtuellement depuis l’Université de Madrid. La Fondation de l’Université San Pablo CEU reconnaît ainsi “non seulement la carrière incontestable de l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, mais, surtout celle d’un jeune homme qui est une référence personnelle sur la piste et en dehors pour des millions de personnes».

La Fondation de l’Université San Pablo CEU reconnaît avec ses prix CEU Ángel Herrera le travail de personnes, d’institutions et d’entreprises qui se sont démarquées par leur contribution à l’amélioration de la société et à la promotion du bien commun. Dans le cas de Rafa Nadal, ils le décrivent comme «un exemple pour les écoliers et les étudiants universitaires à travers les traits les plus marquants de sa personnalité».

En plus de nombreuses reconnaissances nationales et internationales, le joueur de tennis de Manacor a lancé les premiers projets de la Fondation Rafa Nada en 2010l, qui travaille en Espagne et en Inde dans le but de renforcer l’intégration sociale et le développement personnel des enfants et des jeunes par le sport. En 2016, il crée la Rafa Nadal Academy by Movistar où il combine le tennis au plus haut niveau avec l’éducation de ses élèves.

Le joueur de tennis a reçu en octobre dernier le Grand-croix de l’Ordre royal du mérite sportif, la plus haute distinction nationale décernée au sport en Espagne: “Nous sommes honorés de transférer cette distinction non seulement pour ses jalons sportifs, mais aussi pour rassembler les valeurs que nous souhaitons pour les plus jeunes”, a déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre des Finances , María Jesús Montero. Peu avant de recevoir la distinction, Rafa Nadal avait soulevé son 13e Roland Garros à Paris, le 20e Grand Chelem de sa carrière.

Aussi, au début de décembre, il a reçu la Grand-Croix de l’Ordre du 2 mai. Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid, le lui a remis à la Poste royale, siège du gouvernement régional. Ayuso elle-même a fait l’éloge de la carrière de la joueuse de tennis: «Quelqu’un qui, bien qu’étant une légende, n’a jamais perdu l’humanité, quelqu’un qui continue de vivre dans sa municipalité habituelle avec son peuple habituel et qui remercie la vie pour les opportunités qu’elle lui a offertes et Même dans ses moments les plus difficiles, Rafa a eu un respect exquis pour ses rivaux, ils n’ont jamais refusé un autographe à un enfant ou une photographie “, a déclaré le président à propos de Rafa Nadal, qui le 22 janvier recevra une autre distinction de plus que reconnaît sa carrière admirée.