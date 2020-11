Le roi de la terre veut devenir enseignant et ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas réussi. Peu importe la qualité extrême des rivaux, ni les hauts et les bas dans les moments décisifs. Raphael Nadal Il est à l’épreuve des bombes et cela l’a prouvé jeudi soir à Londres. Le joueur de tennis espagnol a été mesuré contre l’actuel champion de la Masters Cup, Stefanos Tsitsipas, dans un match à vie ou à mort qui a gagné (6-4, 4-6, 6-2), comme tant d’autres fois, basé sur l’épopée, le talent et une expérience vitale dans ces cas. Les demi-finales sont déjà une réalité pour Rafa, qui affrontera Medvedev samedi pour une place en toute finale du tournoi ATP Masters.

Le match avait toutes les incitations d’un duel au sommet, un tout pour tous entre le champion en titre et l’éternel prétendant après 15 ans de qualifications, de frustrations et de blessures qui l’ont séparé de la lutte pour le titre. Nadal, à la recherche des demi-finales face à un rival Il avait dominé dans six des sept matchs, mais on ne pouvait pas lui faire confiance d’un iota, sans marge avant le précipice de l’élimination.

L’un des attraits de la rencontre était de reconnaître le vrai Rafa de la Masters Cup. Face à Rublev, il a montré son visage le plus offensif et le plus agressif, avec Thiem, bien qu’il ait réalisé de remarquables performances, il était plus hésitant, surtout dans les moments décisifs. Le service devait être son allié dans un match de maximums et Nadal a fait sa part, maintenant le match nul après quatre matchs avec un Tsitsipas très inspiré, surtout avec la droite.

Le Grec est un joueur de tennis hétérodoxe, avec une silhouette de bombardier qui cache un profil polyvalent qui n’est pas inconfortable en défense. Cependant, sur un court dur intérieur, son tennis offensif devait briller s’il voulait avoir des options et jouer à partir de la ligne de base. Stefanos a réussi à tenir un Nadal à distance, encore une fois remarquable mais sans le point d’inspiration nécessaire pour casser le service de son rival.

Le Nadal le plus décisif

Rafa a averti une fois à 3-3, où il avait quatre balles de break frustrés par un énorme Tsitsipas. Le jeu, qui augmentait de niveau à chaque échange, était également contesté dans le prochain match de service de Stefanos, qui cette fois, allait ressentir la pression avec une double faute clé pour sceller la rupture de Nadal, qui avec deux as consécutifs à égalité définitive un premier set dans lequel il était brillant et, surtout, décisif.

Le déploiement de Nadal était d’un mérite absolu, avec un tennis parfait pour rivaliser avec un rival en pleine forme comme Tsitsipas. Le deuxième set s’est poursuivi dans le même sens, avec Rafa monopolisant avec son service et Stefanos tirant des flashs pour résoudre le sien sans une pause qui pourrait être définitive.

Ainsi avancé le tableau de bord, avec Rafa liant des services vierges et avec un seul point perdu au moment de la prise de responsabilité. Tsitsipas a survécu en alternant de superbes coups avec des échecs qui l’ont empêché d’égaler les points avec le numéro deux du tournoi. Un petit détail déciderait de la manche et bien que l’avantage moral soit Nadal, Stefanos a eu plus de succès au bon moment.

Nadal dure, dure et dure …

Après avoir affiché un excellent match au service, pratiquement inébranlable, Nadal a raté au bon moment et a donné deux balles de break et set-balls à Tstisipas. Ils étaient le premier du match pour le Grec, et bien que le premier ait été levé avec un excellent tir réalisé à Rafa, le second, comme cela est arrivé à Stefanos dans le premier set, le manacorense foutu avec une double faute qui a mis la signature de son adversaire, élevant le jeu à une troisième série de teintes épiques.

Le coup avait été dur, très dur, après un set dans lequel il touchait à la perfection dans les sections et dans lequel une erreur minimale lui avait coûté l’égalisation. Cependant, dans de grandes difficultés, c’est là que les grands montrent leur vraie condition et Nadal, se concentrant sur l’objectif final et non sur les pierres de la route, il s’est cassé depuis le début vers un Tsitsipas qui pensait encore à la victoire partielle.

La pause était une oasis, puisque Stefanos, avec un point de plus à l’époque, égalait immédiatement le reste, portant une confiance qui allait s’éteindre à nouveau par Nadal, le pompier du circuit, avec une seconde pause, cette fois comme une menace de règlement de la réunion. La récession physique rejoint le mental à Tsitsipas, qui commençait à perdre ses jambes et ses idées sous le coup de vent de tennis, touchant les deux heures d’échanges épuisants qui couronnaient au gagnant, avec un nom de famille espagnol et un héritage universel, déjà avec un ticket en poche pour les demi-finales du Masters.