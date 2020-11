Rafa Nadal est revenu de Pablo Carreño pour sceller le ticket pour la demi-finale du Masters 1000 à Paris Bercy (4-6, 7-5 et 6-1). L’Espagnol disputera l’avant-dernière manche du tournoi parisien pour la cinquième fois de sa carrière. Votre rival sortira de vainqueur de l’autre quart de finale entre Wawrinka et Zverev.

Rafa Nadal et Pablo Carreño ont joué leur ticket pour les demi-finales à Paris-Bercy dans un duel fratricide. Les Baléares venaient d’ajouter sa 1000e victoire contre Feliciano et pour trouver de meilleurs sentiments contre Thompson dans un tournoi qu’il aspire à conquérir pour la première fois. De son côté, l’Espagnol a sauté sur la piste avec des options mathématiques pour se qualifier pour la première fois en Masters Cup, après la défaite de Schwartzman. Mais l’objectif, encore lointain, était de couronner un sommet d’altitude extrême avant: gagner pour la première fois Rafa Nadal après six tentatives infructueuses et un seul set sous sa ceinture.

L’Asturien est sorti pour tous, montrant un niveau élevé dès le début et jouant sans complexes, jusqu’à obtenir 5-3 au-dessus après avoir profité de sa deuxième balle de break et confirmé l’avantage avec un jeu à blanc. Nadal est resté sur le plateau avec un service blanc, mais n’a rien pu faire pour empêcher Carreño de fermer le set avec son service, sans aucun vertige, 6-4 en 42 minutes de match.

Le deuxième set était en montée depuis le début à Nadal, contraint de relancer un 0-40, mais l’Espagnol a sauvé les trois balles cassantes et a réussi à prendre l’initiative avec son service. Même comme ça, Il avait l’air apathique sur la piste, comme s’il attendait que Carreño abaisse le niveau plus que d’élever le sien. Dans le huitième match, l’Espagnol a eu ses premières balles de break, mais l’Asturien les a résolues avec courage, avec un as et un contre-pied.

Et quand la logique nous a invité à penser à la mort subite, le coup providentiel de Nadal est apparu, une passe avec laquelle il réussit la première pause et égalisa le combat (4-6, 7-5). Après une heure et quarante-cinq minutes de match, tout était nul. Il était temps d’attendre comment Carreño serait affecté en jouant au jeu de sa vie et que même ainsi il n’aurait pas suffi de se résoudre en deux sets contre les îles Baléares.

Il a fallu peu de temps pour lui répondre, Son pouls n’a pas tremblé pour soulever deux balles qui auraient signifié 2-0 pour Nadal, mais ne pouvait pas avec le troisième. L’Espagnol a ouvert l’écart dès le quatrième match et a fini par terminer le match après plus de deux heures de jeu pour entrer dans sa cinquième demi-finale du Masters 1000 à Paris – Bercy (4-6, 7-5 et 6-1).

Samedi, Rafa Nadal cherchera le billet pour la finale face au vainqueur du dernier match de quart de finale entre Stanislas Wawrinka et Alexander Zverev, ce dernier entraîné par David Ferrer et qui, à ce jour, est le seul Espagnol à avoir été sacré en Paris-Bercy. L’Espagnol tentera de l’égaler, il est à deux victoires de l’atteindre.