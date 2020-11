Rafael Nadal fait ses débuts ce dimanche 15 novembre au Coupe Finale ATP. Le joueur de tennis espagnol fait partie du groupe Londres 2020 avec Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrev Rublev. Son premier adversaire dans le tournoi à la ronde est Andrev Rublev, Joueur de tennis russe de 23 ans qui dispute pour la première fois la Masters Cup. La réunion peut être vue à la télévision via Vamos de Movistar et sur direct et en ligne via le site Web de OKDIARY.

Ce dimanche 15 novembre, débute l’ATP Finals Cup à Londres, à laquelle sont arrivés les huit meilleurs joueurs de tennis de 2020. Rafael Nadal est intégré dans le groupe Londres 2020 et se rendra pour la première fois à la 02 Arena pour affronter son premier rival du tournoi à la ronde: Andrev Rublev. La rencontre entre Nadal et Rublev Il est prévu ce dimanche 15 novembre, au plus tôt à 20 heures-heure locale-, c’est-à-dire à partir de 21h00, selon le temps péninsulaire.

Rafael Nadal cherche à être couronné Maître de l’année pour la première fois. Le joueur de tennis de Manacor cherchera sa première victoire au tournoi à la ronde contre un débutant en Masters Cup, Andrev Rublev, 23 ans. Le Russe a eu un bon parcours, avec cinq titres remportés, dont deux récemment à Vienne et à Saint-Pétersbourg, en salle. est Le duel Nadal – Rublev n’a qu’un précédent: les quarts de finale de l’US Open 2017 dans lequel Nadal a gagné confortablement en trois sets (6-1, 6-2 et 6-2).

Le match entre Rafael Nadal Oui Andrev Rublev correspondant à la Coupe des Enseignants 2020 est visible sur la chaîne Vamos, de Movistar, ce dimanche 15 novembre, à partir de 21h00 – heure péninsulaire -. De plus, vous pouvez également suivre en direct et en ligne via le site Web de OKDIARY avec l’aperçu et le résultat point par point de ce qui se passe lors des débuts de Rafa Nadal lors des finales ATP 2020.