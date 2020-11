20:06. Nous nous souvenons comment fonctionne la Masters Cup. Seulement le huit meilleurs joueurs de tennis de l’année et ils sont divisés en deux groupes selon un tirage au sort. Cette année, cela ressemble à ceci: London Group 2020 (Nadal, Tsitsipas, Thiem et Roublev) et Grupo Tokio 1970 (Djokovic, Zverev, Medvedev et Schwartzman). Chaque victoire dans chacun des trois matches du tournoi à la ronde rapporte 200 points de classement ATP. À la fin de la phase de groupes, seuls les deux meilleurs de chaque groupe se qualifient. En demi-finale, les premiers affrontent le second du groupe adverse. Atteindre la finale donne 400 points et 500 de plus au vainqueur, donc un champion invaincu marquerait 1500 points.

20:00 heures Bonsoir! Bienvenue à la diffusion en direct et en ligne du Les débuts de Rafa Nadal à la finale de l’ATP à Londres, tournoi réservé aux huit meilleurs joueurs de tennis de 2020. L’Espagnol disputera son premier match de tournoi à la ronde ce dimanche 15 novembre contre Andrev Rublev, Joueur de tennis russe de 23 ans qui s’est qualifié pour la Masters Cup pour la première fois.

le Nadal – Rublev Il est prévu sur le court central de l’O2 Arena de Londres au plus tôt à 20h00 (heure locale), c’est-à-dire au plus tôt à 21h00, selon l’heure de la péninsule espagnole.

Rafael Nadal est encadré dans le Groupe Londres 2020 avec Andrev Rublev, rival ce soir de Manacor, Dominic Thiem et Stefanos Tsistipas, champion actuel du tournoi. Le joueur de tennis des Baléares cherchera sa première victoire dans le tournoi à la ronde. Il est très important de partir du bon pied pour atteindre les demi-finales, car seuls les deux meilleurs de chaque groupe se qualifient.

Nadal Novak Djokovic n’a pu être trouvé que dans une hypothétique demi-finale ou finale, puisque le Serbe fait partie du groupe de Tokyo 1970, avec Diego Schwartzman, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Mais pour cela il faut y aller pas à pas et le premier arrive en moins d’une heure avec ce duel entre Rafa Nadal et Andrev Rublev, fête du Coupe des Masters 2020, que nous allons vivre en direct et en ligne à travers OKDIARY.