Rafael Nadal s’est écrasé dans un imparable Zverev en demi-finale du Masters 1000 à Paris-Bercy. Le joueur de tennis allemand a battu les Espagnols en deux sets 6-4 et 7-5 et disputera la finale contre le Russe Medvedev.

N’a pas bien commencé Nadal, faible avec son service et avec un faible pourcentage de premiers as. Trop de réductions et peu de gagnants. Zverev a dominé le jeu, plus sur le terrain et avec le ballon en marche plus que le génie espagnol. Rafa a donné une pause dans le troisième match et bientôt Zverev était 1-3 et 0-30 le reste. L’Allemand semblait avoir le premier set très sur la bonne voie, mais Nadal a vaincu dans le cinquième match et a sauvé 2-3 avec la souffrance.

Le problème pour Rafa Nadal était Le service de Zverev, solide comme les piliers de la cathédrale de Burgos. Le joueur de tennis espagnol n’a pas pu casser le service de l’Allemand, qui, protégé par son service et sa puissante droite, a serré le premier set 6-4 en moins de 40 minutes.

Rafa n’a pas pu trouver son jeu ni le moyen de mettre la main sur un Zverev déchaîné, inspiré et autoritaire. L’Allemand a de nouveau cassé le service de Nadal lors du troisième match du deuxième set et il a consolidé sa pause au service dans le quatrième match pour aller 1-4 et quitter le jeu plus que sur la bonne voie et son passage à la finale.

Il l’a gaspillé en raté une balle de break pour 1-4 et a permis à Nadal de tenir le match en scellant 2-3. Cependant, le jeune joueur de tennis allemand a surmonté le coup et a su assurer son service de la solidité de son service après avoir annulé les deux premières chances de Rafa d’entrer dans le jeu après avoir soulevé deux balles de break du manacorí.

Nadal n’abandonne pas

On sait déjà que Rafa Nadal n’abandonne jamais. Il ne l’a pas non plus contre Zverev et a remporté le prix pour sa constance avec un 4-4 à la balle de break suivante. Rafa a consolidé la pause avec son service et a pris une avance de 5-4. L’Allemand a résisté au dixième match du deuxième set pour mettre le blanc 5-5 avec une série de services impeccables.

Cependant, Zverev avait toujours un joker de tennis dans sa manche. Et il l’a emporté lors du onzième match du deuxième set pour briser le service de Nadal et obtenir 5-6 avec son service pour gagner le match et entrer en finale à Paris. Le reste était la couture et le chant, plutôt la couture et le dessin pour l’Allemand, qui a saisi le deuxième set 7-5 et a mis fin aux options de Rafa pour se qualifier pour la finale en une heure et 39 minutes.