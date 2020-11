Avec une souffrance démesurée compte tenu des instances de tournois, mais logique si l’on assiste à l’inactivité sur les pistes rapides, Raphael Nadal a remporté sa première victoire au Paris-Bercy Masters 1000, après renverser Feliciano López (4-6, 7-6, 6-4) dans un match passionnant et dans lequel le numéro deux mondial a souffert de l’indicible pour atteindre le triomphe, le numéro 1000 de sa carrière professionnelle.

Feliciano a confirmé les grands sentiments manifestés contre Krajinovic et il a poussé un Nadal inadapté à la limite, toujours en surface, mais qui a abattu sa race et, surtout, un service splendide pour survivre contre les cordes et finir par sceller sa passe en huitièmes de finale à Paris.

Dans un premier set très difficile pour Nadal, Feliciano a bientôt rompu le service du roi de Paris, ce qui n’est pas le cas lors du dernier Masters 1000 de la saison, où il n’a jamais décroché le titre. Cela devrait être l’objectif de Rafa, toujours en préparation pour les Masters Finals, mais son ami Feli l’a remis en question en prenant le premier set, avec pratiquement aucune fissure dans son jeu et avec le service, comme presque toujours, comme le plus grand atout compétitif.

le La réaction de Nadal et cela s’est présenté sous la forme de balles de break, mais le succès de Feliciano et un étrange manque de détermination de Rafa ont fait échouer les cinq balles cassantes et ont maintenu la parité sur le tableau de bord. Feli intimidé par la volée, mais ne pouvait même pas déranger la tête de série du match nul pour le reste.

Esquive de la mort subite et victoire 1000

Rafa a atteint l’excellence dans le service, avec 16 as, et le tie break semblait inévitable compte tenu du niveau de leur service. Une fois dans la mort subite, une maigre mini-pause ferait une différence en faveur du favori, qui a échappé à la serrure à temps et a prolongé la vie du match vers le troisième set.

Ce qui étouffait Nadal depuis près de deux heures lui fut totalement ouvert au premier changement du set décisif. La pause, immédiatement consolidée, a donné à Rafa un avantage qu’il n’allait plus perdre. Insurmontable en service à partir de 2-0, les Baléares n’avaient qu’à construire servir des points et attendre une erreur de Feli, qui n’est pas arrivé, avant de mettre fin au choc et de lever, avec souffrance, ses bras en signe de victoire pour la millième fois.