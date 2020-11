Raphael Nadal ajoute et continue à Paris-Bercy. Dans une ville fétiche pour lui, mais pas dans son tournoi préféré, le manacorense a montré son grand niveau de forme et a battu l’Australien Jordan Thompson en deux sets (6-1, 7-6), dans une rencontre avec un rythme vertigineux et peu d’échanges, bien au contraire de ce à quoi Rafa est habitué, des matchs de plus de kilomètres et de l’usure que des chocs de ce type. La tête de série numéro un n’échoue pas et rencontre Pablo Carreño en quarts de finale.

Nadal est venu au jeu avec la joie d’avoir ajouté sa 1000e victoire en tant que professionnel, gros mots, mais aussi avec les doutes laissés par sa rencontre avec Feliciano López, dans lequel il était à peine trois points de baisse au premier taux de change. Le niveau brillant de Rafa est revenu depuis le début avec un Thompson qui a payé les plats cassés de l’adaptation, déjà complète, de l’actuel champion de Roland Garros aux courts rapides et en salle.

Pas de vent ni de chaleur pour conditionner le crash, Nadal avait profité de son service contre Feli mais avec Thompson, dans le premier set, ce qui ressortait, c’était son jeu face aux autres. Deux pauses dans le quatrième et le sixième match ont mis Rafa sur un plateau, qui allait obtenir, avec un peu de suspense et le quatrième, fermer le premier set de son côté.

La moitié du travail était faite, mais il restait encore beaucoup à marcher face à un joueur en forme comme l’Australien, expert sur ces pistes et qui venait de remporter deux victoires contre Delbonis et Coric. Après un service très négatif, la moustache la plus célèbre de l’ATP met les piles pour égaler la mise de Nadal. Au cours des dix premiers matchs du deuxième quart-temps, même les serveurs n’ont pas eu à atteindre le «deux» pour conserver leur propriété, le tie-break étant un élément incontournable du match.

Une fois en mort subite, le score initial a cédé la place à un coup de vent de Rafa, qui avec quatre points consécutifs, montre peu mais plus qu’assez, il s’est mis en position de clore le match et d’assurer sa passe pour les quarts de finale de Paris-Bercy, où Il affrontera son compatriote Pablo Carreño.