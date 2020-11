Rafa Nadal et Dominic Thiem Ils se disputent aujourd’hui, mardi 17 novembre, leur match dans le Coupe des Masters 2020. Nadal et Thiem ont remporté leurs débuts dans ce ATP Finals Londres Et maintenant, ils prendront le pouls pour voir qui dirige seul le groupe Londres 2020.

Le match Rafa Nadal – Thiem de la Masters Cup peut être vu à la télévision via la chaîne Allons-y Movistar. Vous pouvez également le suivre à travers OKDIARY, avec des commentaires en direct et en ligne sur le match entre Nadal et Thiem.

Rafael Nadal Oui Dominique Thiem Ils se retrouvent aujourd’hui, mardi 17 novembre, dans le court central de l’O2 Arena de Londres. La deuxième journée de compétition dans le groupe Londres 2020 des finales ATP est réservée au duel entre les deux champions du premier jour d’une part, et les deux perdants, d’autre part. Nadal et Thiem ont tous deux remporté la victoire lors de leurs débuts en Masters Cup 2020 contre Andrev Rublev et Stefanos Tsitsipas, respectivement.

Dans le cas de Rafael Nadal, la figure espagnole comme la première classée depuis sa victoire survenue en deux sets contre Andrev Rublev, qui a fini par payer les nerfs de son premier match en Masters Cup. Dominic Thiem, Au lieu de cela, il avait besoin de trois sets pour battre Stefanos Tsitsipas, champion en titre du tournoi.

C’est la seizième confrontation entre Rafa Nadal et Dominic Thiem, Avec un bilan de victoires favorable pour les Espagnols, 9-5, bien que dans le seul affrontement qui ait eu lieu en 2020, la victoire était pour l’Autrichien -en quart de finale de l’Open d’Australie-.

Le match Rafa Nadal – Dominic Thiem de la Finales ATP est prévu pour aujourd’hui, mardi 17, pas avant 14h00 à Londres -le 15:00., selon le calendrier péninsulaire espagnol. Il peut être vu à la télévision via la chaîne Allez, de Movistar. Si vous préférez, vous pouvez suivre le résultat point par point du match de la Masters Cup entre Rafa Nadal et Dominic Thiem vivent via OKDIARIO.