20:25 Posséder Tsitsipas était chargé de se souvenir de ce match, tout en analysant le prochain match contre Rafael Nadal dans celle-ci Finales ATP: «C’était un super match, je me souviens avoir été très concentré, jouant chaque point comme si c’était le dernier. J’essaierai d’être très agressif et de faire peu d’erreurs, il n’y a pas d’autre moyen de battre Rafa. Je dois commencer fort et finir encore plus fort.

20:20 La dernière fois que Nadal et Tsitsipas ils ont vu que les visages étaient précisément dans le Coupe des Masters 2019, dans le seul match à jour sur un court dur. Nadal a donc gagné 6-7, 6-4 et 7-5 dans le tournoi à la ronde. Nadal est le seul à avoir réussi à battre le Grec à Londres, bien que Tsitsipas savait déjà classé et plus tard il remporterait le tournoi lors de sa première participation à la Masters Cup.

20:16 Dans l’autre match de la journée dans le Groupe de Londres 2020, Thiem est tombé avec Andrey Rublev, dans un match qui n’avait aucune importance puisque l’Autrichien était déjà classé premier du groupe et que le Russe savait qu’il était déclassifié quoi qu’il arrive. Au moins Rublev est reparti avec un meilleur goût dans la bouche après avoir gagné 6-2, 7-5 contre Thiem. Aujourd’hui Nadal et Tsitsipas jouent l’autre billet pour la demi-finale.

20:11 Ces jours-ci, nous avons pu voir comment les huit enseignants s’entraînent ATP Finals Londres.

20:05 C’est la septième confrontation entre Rafa Nadal et Stefanos Tsitsipas dans le circuit, avec un bilan de victoire de 5 -1 favorable pour les Espagnols. La seule défaite de Nadal contre le Grec a eu lieu au Mutua Madrid Open en 2019, bien qu’il n’ait pas fallu longtemps aux Baléares pour se venger alors qu’il le battait une semaine plus tard à Rome.

20h00. Bonsoir! Bienvenue à direct du parti du Finales ATP qui fait face Rafa Nadal et Stefanos Tsitsipas. Match crucial dans ce Coupe des Masters 2020, car le vainqueur recevra le seul billet en lice pour la demi-finale au sein de ce groupe de Londres 2020. Rappelons que Dominic Thiem a déjà assuré sa présence en demi-finale après avoir battu Tsitsipas et Nadal lors du round robin.

Cette rencontre entre Rafa Nadal et Stefanos Tsitsipas Il est programmé pour «pas avant 20h00», selon l’heure locale, c’est-à-dire «pas avant 21h00», selon l’heure de la péninsule espagnole.

Tellement de Rafa Nadal comme Stefanos Tsitsipas Ils ajoutent une victoire dans le tournoi à la ronde, tous deux battent Andrey Rublev – déjà sans options de qualification -, mais succombent à Dominic Thiem. Dans le cas de la rencontre entre Nadal et Thiem, nous avons vécu un vrai jeu qui a été décidé par les détails. L’Autrichien a remporté les deux manches au tie-break, après avoir tous deux montré un excellent niveau.

Rafa Nadal doit gagner Stefanos Tsistipas aujourd’hui, champion actuel du tournoi, si vous voulez continuer à vous battre dans ce Coupe des maîtres. La victoire lui permettrait Qualification pour la demi-finale ATP Finals, où se mesurerait le premier classé du Groupe Tokyo 2020, puisque Thiem a assuré la première place en s’imposant en face-à-face privé avec les Espagnols et les Grecs.