Rafael Nadal atteindre ce lundi 800 semaines consécutives rester parmi les dix meilleurs joueurs de tennis du monde. L’Espagnol est entré dans le top 10 de l’ATP le 25 avril 2005 et depuis, il n’a jamais perdu cette condition: plus de la moitié de ce temps, il a été entre les deux premiers. Chaque fois qu’il s’éloigne plus que les 789 semaines de Jimmy Connors, record qui ne pouvait que surpasser celui de Manacor.

Le compte à rebours pour voir Rafael Nadal La compétition a recommencé – le 1er février, il fera officiellement ses débuts dans l’ATP Cup 2021 – mais même en dehors de la piste, l’Espagnol est capable d’établir de nouveaux records. Depuis ce lundi, Nadal peut déjà se vanter d’être resté 800 semaines consécutives dans le top 10 du circuit, sans jamais redescendre de la dixième place.

L’Espagnol est entré dans le top 10 le 25 avril 2005, un mois avant de remporter son premier Roland Garros et depuis, il n’a cessé de figurer parmi les dix premières marches du classement. Seule une période marquée par des blessures a conditionné sa présence parmi les meilleures raquettes du circuit, mais la 71% de cette période – environ 570 semaines – Nadal a occupé soit le numéro un, soit le numéro deux de l’ATP.

Nadal a battu le record qu’il détenait depuis longtemps Jimmy Connors avec ses 789 semaines consécutives Sans abandonner le top -10 de l’ATP et désormais les Espagnols ont déjà mis le chiffre rond de 800 semaines, un record qui continuera à augmenter en ce début de saison.

L’évolution du classement de Nadal

Selon les données fournies par le site Web du ATP, sur les 800 semaines consécutives pendant lesquelles Nadal est resté parmi les dix meilleurs joueurs de tennis, 209 l’a fait comme numéro un et 361 comme numéro deux. En tant que numéro trois, il est resté 57 semaines, 54 comme quatrième raquette et 66 comme cinquième. Pendant 54 semaines seulement, il est resté entre les 6e et 10e positions depuis avril 2005.

D’avril 05 à janvier 21… Voici comment @RafaelNadal l’a fait 👇 pic.twitter.com/ZWhR78fL0W – ATP Tour (@atptour) 18 janvier 2021

Ces chiffres rendent bien compte de la régularité de Rafa Nadal tout au long de sa carrière, pouvant rester parmi les meilleurs au monde pendant plus de 15 ans.

Indépendamment du fait que sa présence parmi les dix premiers au monde se fasse ou non pendant des semaines consécutives, celle qui est restée dans le top 10 le plus longtemps de l’histoire est Roger Federer, 928 semaines. Le joueur de tennis suisse est suivi Jimmy Connors, avec 816– dont 779 consécutifs, et Nadal est le troisième, avec 800 semaines et la particularité que tous étaient consécutifs. Novak Djokovic Il est actuellement sixième parmi les joueurs qui font partie du top dix depuis le plus longtemps, avec 665 semaines pour le Serbe.