Rafael Nadal Oui Alexandre Zverev sont mesurés ce samedi à Paris-Bercy Masters 1000 demi-finales. Les deux chercheront une place en finale dimanche prochain dans la capitale française dans un duel qui débutera pas avant 16 h 30 aujourd’hui, samedi 7 novembre.

Celui de Paris sera le septième rencontre entre Nadal et Zverev, qui ne se sont pas croisés depuis les finales ATP de l’année dernière à Londres. Ce match, correspondant à la phase de groupes du tournoi, a opté pour l’équipe allemande par 6-2 et 6-4. L’équilibre général est favorable à l’Espagnol qui domine par 5-1.

Ce samedi Nadal aura l’occasion de se venger dans le cour centrale du Pavillon Omnisports de Paris-Bercy, avec un billet pour la finale en jeu où le vainqueur rencontrerait le vainqueur du duel entre le Russe Daniil Medvedev et le Canadien Milos Raonic.

Rafa a du mal à s’adapter aux conditions du tournoi, mais petit à petit il a surmonté les barrières jusqu’à atteindre les demi-finales d’un Masters 1000 comme celui de Paris-Bercy. Après avoir battu Feliciano au premier tour en revenant d’un set, il s’est débarrassé de Thompson en deux sets et vendredi a battu Pablo Carreño, également en trois sets, 4-6, 7-5 et 6-1 après avoir beaucoup souffert tout au long de l’accident.

Pour sa part, Zverev, vient de battre le Suisse Stanislas Wawrinka en deux sets (6-3 et 7-6). Bien que son chemin vers ces demi-finales n’ait pas été facile non plus. En huitièmes de finale, il a battu le Serbe Miomir Kecmanovic (6-2, 6-2) et a immédiatement suffisamment souffert pour battre le joueur de tennis local Adrian Mannarino 7-6, 6-7 et 6-4 en trois sets.

Ce match de demi-finale Paris-Bercy Masters 1000 entre Rafael Nadal Oui Aleksander Zverev Il peut être vu à la télévision aujourd’hui via la chaîne #Vamos de Movistar, à une heure programmée pour pas avant 16h30. De plus, vous pouvez suivre le jeu en ligne via le site Web OKDIARIO, avec des commentaires sur tout ce qui se passe dans ce Nadal-Zverev aujourd’hui à Paris.